人口普查｜政府刊憲：明年6月23日至8月4日　進行十年一度普查

政府今日（16日）在刊憲，公布將於2021年6月23日至8月4日期間，進行十年一度的人口普查，首階段為住戶自行填寫網上問卷，又或以電話或郵寄回覆；而7月18日起則會有政府統計處委派的統計員，上門至尚未填交問卷住戶家中，收集資料。而《普查及統計（2021年人口普查）令》將於下周三（21日）提交立法會，進行先訂立後審議程序。

政府公布，將於明年6月23日至8月4日進行人口普查。（政府網頁截圖）

自1961年起，香港每十年進行一次人口普查，並在兩次人口普查之間進行一次中期人口統計，以搜集本港人口的社會和經濟特徵，以及地區分布的最新基準資料，方便政府規劃和制訂政策、供私營機構和學者進行商業研究。

隨時科技發展，政府建議市民在明年6月23日起，透過已加密的專用網站填交問卷；而7月18日至8月4日期間，政府統計處將安排統計員到訪尚未填交問卷的住戶，以平板電腦搜集所需資料。

因應新冠肺炎疫情持續，政府統計處表示，將採取應變措施，以減少社交接觸。至於人口普查的詳細安排，將在下周三立法會通過立法程序後再作宣傳。

政府公布，2021年6月23日至8月4日進行人口普查。（資料圖片／歐嘉樂攝）

問卷資料不遲於2022年6月22日銷毀

《普查及統計（2021年人口普查）令》由行政長官會同行政會議根據《普查及統計條例》（第316章）第9條制定。命令除了決定人口普查進行日期，亦訂明普查目的、須取得哪些人士、處所及船隻的資料，以及問卷銷毁期限。

政府發言人強調，統計處會採取嚴格保密程序，處理在人口普查中搜集所得的個別人士及住戶的資料，為保私隱，只會發布無法識別個人身分的統計數字。而所有已填寫的紙張和電子問卷，將於2022年6月22日或之前銷毀。