陳同佳案｜陸委會回應潘曉穎母　堅持立場：台港政府需坐下來談談

台灣殺人犯陳同佳擬本月赴台投案，惟協助他的聖公會教省秘書長管浩鳴昨（14日）現身台灣駐港辦事處代辦簽證被拒。受害人潘曉穎母親今（15日）去信台大陸委員會主任委員陳明通，冀台簡化程序，與港府放下歧見，盡快讓陳赴台投案，接受法律制裁。 陸委會晚上稱致函慰問潘父母，並重申實現司法正義立場不變，港府應該務實回應早先台方所提出的司法互助請求，才能還原真正的犯罪事實和經過，讓犯嫌得到應有的制裁，「台港政府需要坐下來，好好的談一談」。

台大陸委員會主任委員陳明通致函潘曉穎父母，稱司法正義立場不變。（資料圖片）

陸委會表示，下午已收到潘曉穎父母的來信，主委陳明通內心感到無比沈痛，相當理解那種失去愛女的椎心刺骨之痛，也透過台駐港辦事處轉致關懷信函。陳明通在信中表示，如同承辦案件之士林地檢署已提呼籲，香港政府應該務實回應早先台方所提出的司法互助請求，才能還原真正的犯罪事實和經過，讓犯嫌得到應有的制裁，因此，臺港政府需要坐下來，好好的談一談。

陳明通稱，台灣政府的大門永遠敞開，企盼潘爸爸、潘媽媽亦能促請香港政府趕快來叩起這道門，讓凶嫌得到應有的法律制裁，告慰受害者在天之靈。

潘曉穎母親今去信台陸委會主任委員陳明通，促簡化程序，盡快讓陳赴台投案，接受法律制裁。（資料圖片）