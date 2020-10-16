今年首8個月整體罪案逾4萬宗　電騙及網上情緣共失5億元

保安局局長李家超今日（16日）公布本港最新罪案數字，今年首8個月，整體罪案有42,526宗，較去年同期的34,094宗升，上升24.7%，當中暴力罪案由5,484宗上升至6,183宗，升幅12.7%。 今年首8個月詐騙案上升一倍，錄10,534宗，其中電話騙案「猜猜我是誰」、「假冒官員」以及網上情緣騙案合共損失5.1億元，較去年同期上升1.3倍。

李家超：去年反修例事件分薄警力

李家超在記者會上表示，警方為應付去年6月起的社會事件，分薄警力，間接令其他罪犯有機可乘，加上新冠肺炎下，市民較常留在家中上網，令網絡騙案亦有所上升。李又批評，社會上有鼓吹不守法意識，美化暴力，大眾必須警愓，反對違法行為，重建守法意識。

今年首8個月，本港整體罪案有42,526宗，整體破案率為32.8%，較去年同期下降7個百分點。

李家超特別指出，在詐騙案方面，本港今年首8個月錄10,534宗，比去年同期5,234宗上升101.3%。

當中網上購物騙案佔4,950宗，升幅2.5倍，當中主要來自網購口罩騙案，截至8月底涉及2,249宗，損失7,100多萬元，警方已拘捕120人，偵破400多宗案件，亦由2月高峯870多宗下降至50多宗。

至於「猜猜我是誰」及「假冒官員」就上升1.4倍，網上情緣騙案上升54%，兩類騙案合共損失5.1億元，上升1.3倍。今年首8個月，銀行截止匯款超過50宗，警方反詐騙協調中心，在580 多宗騙案中，成功攔截超過180多宗，涉款23億元。

刧案增加2倍 少年犯增六成

各類劫案亦升勢明顯，由去年首8個月的73宗升至今年同期214宗，升幅近兩倍，當中持類似手槍物體勢案大增400%，由1宗升至5宗；金舖或錶行劫案由4宗升至10宗，上升150%。

犯罪被捕人數方面，少年犯（10至15歲）由530人上升至897人，升幅69.2%；青年犯（16至20歲）亦由1,104人增至2,040人，升幅84.8%。

根據警務處數字，去年2019年上半年及2020年上半年，分別有2,260及1,730名青少年因涉刑事罪被捕，今年首6個月有135人獲警司警誡，合共230次轉介輔導，平均每人有1.8次輔導跟進。