陳同佳案｜李家超籲台批簽證予陳同佳自首　可參考石棺藏屍案移交

台灣殺人案疑犯陳同佳計劃本月內赴台自首，但台、港政府近日就自首安排針鋒相對。保安局局長李家超指，事件的主導權在於台方，強調不想在港府與台方有否建立「聯繫窗口」的問題上糾纏，「點都好，個波喺佢個球場度，立場就係咁清晰。」 李家超提到，如果台灣批准陳同佳赴台及提供細節，港府可藉警務合作機制提供協助，一如2016年石棺藏屍案時的做法移交逃犯。

就陳同佳近日表明有意赴台自首，台灣方面回應稱，不會容許陳同佳「自由行」赴台，呼籲港府與他們「好好談」，早前亦表示陳同佳須透過臨櫃形式，到駐港辦事處申請簽證。李家超接受報章訪問時稱，只要台灣明確批准陳同佳入境，即可透過警務合作機制協助實際行程安排。

李家超指，陳同佳屬台灣法院批出通緝令逮捕的通緝犯，而他在香港屬「自由人」，既然自願赴台，「應該睇唔到有乜嘢去阻撓佢做（自首）」。他又指，希望港台雙方在務實而互相尊重情況下盡量配合，他立場清晰，希望事件早日完結。

至於外界關注陳同佳一旦無法赴台，警方會否永遠讓他入住安全屋，李家超表示不希望作此揣測，強調自己充滿期望，無法想像何以不成行。

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飛行服務隊追蹤12港人？ 李：混淆視聽

至於12港人涉組織及偷越國境，被內地海警、在內地扣查事件，日前有傳媒引用飛行服務隊航機資料，稱當時有政府定翼機曾駛近涉事地點上空，質疑港府事前知情。李家超批評有關指控「混淆視聽、轉移視線」，慨嘆過去一年在反修例風波中，社會經常充斥類似訊息，希望公眾不要再讓類似訊息蒙蔽判斷。

李家超又指，港府已將可公開的相關資料全數公開，並為涉事港人提供協助，例如爭取法律權益、中方反映訴求等，但他強調不能變相鼓勵人逃避法律責任。