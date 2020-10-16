女校工圖自殺欲帶埋散工兒　著飲迷湯再勒頸半小時　認誤殺候判

患有的嚴重抑鬱症的女校工萌生自殺念頭，她聲稱擔心23歲當散工的兒子無法照顧自己，遂決定與對方同歸於盡，並叫兒子飲下混了安眠藥的「迷湯」，然後用USB充電線勒兒子頸半小時，至兒子面部發黑，自己再飲高粱酒溝老鼠藥自殺，卻嘔吐大作，並欲改服安眠藥自殺，但最終仍獲救。女校工今（16日）在高等法院承認誤殺罪，法官先為被告索取精神科和感化報告，把案件押後至10月30日判刑。

女被告趙麗霞，57歲。被告原被控1項謀殺罪，控罪指她於2019年2月22日，在港謀殺兒子黎裕帆(23歲)。她否認該罪，但承認誤殺罪，精神科醫生指被告案發時有妄想症，影響其判斷力，控方接納讓被告承認誤殺。

被告趙麗霞在高等法院承認誤殺兒子黎裕帆。(資料圖片)

保安員在地下大堂發現被告揭事件

案情指，保安員於2019年2月23日晚上，在將軍澳善明邨善禮樓的地下大堂發現被告步履不穩。由於被告對提問未有回應，有人召來救護車。被告在救護車內，聲稱和兒子均有服食老鼠藥。

消防員破門黎已不治

消防員因此奉召，破門進入被告的善禮樓單位，發現黎躺在客廳的沙發，無生命跡象，救護員之後宣告黎不治。

被告被送至醫院後，向警員稱黎為散工，月入2000至4000元。由於黎在財政上不能支持自己，被告遂「想帶埋佢一齊走」，因此被捕。

將軍澳女校工誤殺兒子案的經過(請看下圖)

+ 8 + 8 + 8

稱怕死後兒子無法生活

被告在錄影會面中透露，她在一間小學任校工，有抑鬱和失眠問題，並萌生自殺念頭已有一段時間。她原本無意殺死黎，但認為黎在被告死後無法生活，被告遂決定和黎同歸於盡。

勒黎頸逾半小時至其臉變黑

她在會面中續指，於2019年2月22日晚上，被告向黎遞上混入20粒安眠藥的湯。黎飲後感眩暈，並在沙發入睡。被告用對摺的充電線勒黎的頸，黎嘗試反抗，推開充電線但不果。被告稱勒黎的頸逾半小時，直至對方的臉變黑。而被告發現黎已沒有呼吸，確認黎已死去。

被告飲高粱酒服老鼠藥

被告之後飲下高粱酒，和服食兩包老鼠藥，但她不久後嘔吐，遂改為服食約10粒安眠藥，然後入睡，而她不知為何離開住所。

案情亦提及，黎的女友透露於2018年3月和黎拍拖，她形容對方為人開朗。

醫生指被告精神錯亂不能控制自己

精神科醫生指，案發時被告有精神錯亂，受妄想症影響。被告或因其妄想，不能明白自己所做事，和不能控制自己；另一名精神科醫生則指，被告在案發時有嚴重的抑鬱症，並削弱其判斷力。

案件編號：HCCC413/2019