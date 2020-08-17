黃大仙車房爆炸3死案 　技工無相關牌照釀事件　誤殺罪成囚8年

黃大仙環鳳街一間車房於5年前發生爆炸，事件引致3人死亡，多人受傷。沒有維修石油氣車輛相關牌照的技工，為石油氣的士更換油泵時疑漏石油氣致爆炸。他早前被裁定3項誤殺罪成，今(17日)在高等法院被判，法官判刑時指，從證據可見，案發時並非被告第一次進行該類違法的更換油泵，但因之前無事發生，令被告「大安旨意」，認為案發時亦不會有事故發生，官就被告誤殺3名事主判他入獄8年，被告多名親友聞判後痛哭。

被告黎駿豪（39歲），被裁定於2015年4月26日，在黃大仙環鳳街一車房因嚴重疏忽，從而非法殺死車房東主胡漢偉、的士司機陳錦波，及隔鄰玻璃店的女東主伍靄霞。

被告黎駿豪被控3項誤殺罪，他在事件中亦有35%皮膚被燒傷。(李慧娜攝)

被告未有考獲石油汽車維修牌照

被告只有中三程度的被告，曾在2012年至2013年修讀石油汽車輛維修課程，但在燃料供應系統實習中不合格，所以無法取得有關牌照。辯方求情指，被告雖然未有牌照，但擁有修理燃油維修系統知識。他曾在九巴工作，至2012年在涉案車房任技工。被告在案發前打算和女友結婚，但在案中嚴重受傷，曾著女友離開。惟對方不離不棄，兩人最終於2016年結婚，妻子翌年誕下女兒。

被告35%皮膚被燒傷

被告在事件中亦有35%皮膚受傷，至2016年才可恢復工作，惟因感痛楚而停工，至2018年再於一間車房任長工，月入介乎1至2萬元。被告亦有維修因拍攝電影而損毀的汽車，每月額外賺取8000元。辯方亦指，案件於2015年發生，但審訊今年才開始，期間被告備受壓力。

+ 8 + 7 + 6

被告曾將石油氣缸180度反轉

控方案情指，陳當日早上駕的士載妻子往派女兒喜帖後，覺車有問，讓妻子下車後，駛的士到車房維修。被告為更換油泵，將石油氣缸180度反轉，令氣缸活門向上。同時，他只將氣缸排氣口微微打開，所以令限流閥無法啟動，無法阻止石油氣洩漏。當時車房捲閘拉落了大半，石油氣在車房內積聚。

玻璃店女東主被困火場慘死

控方指，相信電風扇在案發期間跌落維修槽，引起火花，終引起爆炸，在場的東的車房東主被炸死，車房隔鄰的玻璃店亦被波及，玻璃店男東主當時因離開店舖收咸魚而避過一劫，惟他在店內的妻子卻被困火場，消防員到場亦因火勢太猛而無法入內救人，最後女東主亦被燒死。

而死者伍靄霞的丈夫和陳錦波的妻子於2018年，循民事途徑向被告和車房東主胡漢偉的遺產管理人索償。

案件編號：HCCC213/2016