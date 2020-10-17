新冠肺炎｜沙田馬場重啟訂座　港鐵宣布周日起恢復馬場站列車服務

新冠肺炎疫情近日回穩，大部份公共服務已逐漸回復正常運作。因應賽馬會日前宣布，明日（18日）至11月11日期間舉行賽事的日子，將繼續開放部分馬場設施予優越卡顧客及公眾人士訂座，港鐵表示，東鐵綫由明天起，恢復賽馬日提供往來馬場站的列車服務，以配合沙田馬場於賽馬日的最新安排。

，港鐵表示，東鐵綫由明天起(18日)，恢復賽馬日提供往來馬場站的列車服務，以配合沙田馬場於賽馬日的最新安排。（資料圖片）

港鐵發言人表示，因應香港賽馬會要求，東鐵綫由明天起，恢復賽馬日提供往來馬場站的列車服務，以配合沙田馬場於賽馬日的最新安排。

另外，港鐵早前已陸續將早前因疫情影響下減少的鐵路班次數量，，東涌線及屯馬線一期將會加密平日非繁忙時段、週末及公眾假期的列車班次，由下周一（19日）起，東涌線由現時的10分鐘一班，調整至7分鐘；屯馬線則由9.8分鐘一班，同樣減至7分鐘。

賽馬會日前宣布，明日（18日）至11月11日期間舉行賽事的日子，將繼續開放部分馬場設施予優越卡顧客及公眾人士訂座。（資料圖片/盧翊銘攝）

第二階段調整將於10月24日生效，觀塘線、荃灣線、港島線、將軍澳線及西鐵線的周六班次，會由現時的3.6至7分鐘一班，調整至2.3至7分鐘一班。港鐵表示，會繼續密切留意營運情況，維持充裕承載力應付各鐵路綫的乘客量，並因應實際需要適時調節列車服務。

港鐵表示，疫情期間整體乘客量減少，不過仍一直維持以往繁忙時段的列車班次，並按實際情況，調整了非繁忙時段的列車服務，早前因應中小學生恢復上學，已加密多條鐵路線的平日早上及中午時段班次。