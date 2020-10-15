港鐵10月19日起加密7線班次　東涌線、屯馬線非繁忙時段7分鐘一班

社會新聞
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新冠肺炎疫情下，市民減少出行，港鐵之前曾調減班次。港鐵今日（15日）表示，由下周一（19日）起，分兩階段加密7條鐵路線班次，其中首階段會將東涌線、屯馬線一期的周一至五的非繁忙時間，及周末和公眾假期的班次，加密至最長7分鐘一班。至於次階段，觀塘線、荃灣線、港島線、將軍澳線及西鐵線的周六班次，將調整至2.3至7分鐘一班。

港鐵表示，疫情期間整體乘客量減少，不過仍一直維持以往繁忙時段的列車班次，並按實際情況，調整了非繁忙時段的列車服務，早前因應中小學生恢復上學，已加密多條鐵路線的平日早上及中午時段班次。

港鐵指，東涌線及屯馬線一期將會加密平日非繁忙時段、週末及公眾假期的列車班次，由下周一（19日）起，東涌線由現時的10分鐘一班，調整至7分鐘；屯馬線則由9.8分鐘一班，同樣減至7分鐘。

第二階段調整將於10月24日生效，觀塘線、荃灣線、港島線、將軍澳線及西鐵線的周六班次，會由現時的3.6至7分鐘一班，調整至2.3至7分鐘一班。港鐵表示，會繼續密切留意營運情況，維持充裕承載力應付各鐵路綫的乘客量，並因應實際需要適時調節列車服務。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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