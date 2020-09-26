港鐵票價可加不會減？連續兩年加價幅度延至下年　或減價變凍價

港鐵的可加可減機制不時引來批評，被指只會加卻不會減價。在新冠肺炎疫情下，全港經濟大受影響，然而按照現時政府已公布的數據，即使經濟出現肅條，卻仍然不會減價。 根據現時政府公布的最新數據，按照方程式計算，即使原本得出可減價0.5%的結果，但由於近兩年的票價加幅本身決定延至下年度，結果變成加價1.08%。另外，即使不計算相關延後加幅，但按照機制，調整幅度只要少於1.5%，不論是加或減，最終票價都不會改變，調整幅度撥至下一個年度。 究竟港鐵下年度會否加價？機制另設有「封頂」安排，加幅不得高於前一年第四季家庭住戶入息中位數變動幅度，以現時第二季的數據作參考，按年跌約9.76%，換言之，除非第四季家庭住戶入息中位數變幅重回正數，否則下年度港鐵票價都較大機會凍結。

巴士公司凍薪料影響方程式中運輸業工資指數

根據港鐵「可加可減」票價調整機制，方程式為將去年12月份的綜合消費物價指數變動，相加去年第四季運輸業名義工資指數變動後，再乘以0.5，然後額外扣減0.6%，便能得出港鐵票價加幅結果。另外，方程式設「封頂」機制，其票價加幅不能高於前一年第四季家庭住戶入息中位數變動幅度。

雖然現時仍未到12月，不過在第三波疫情下，本港經濟大受影響，7、8月份的綜合消費物價指數更呈現負數，即出現通縮。另外，多間大型運輸公司均宣布今年凍薪，包括新巴及城巴、九巴及龍運，甚至港鐵亦自2003年首度凍薪，勢影響運輸業工資指數。

0.5 ｘ 今年8月份綜合消費物價指數變動 （-0.4%）＋ 0.5 ｘ 今年第二季運輸業名義工資指數變動（0.6%）— 生產力因素（0）— 額外扣減（0.6%）= -0.5%

方程式暫計出可減0.5%

然而，即使在現時經濟不景氣的情況下，按照政府最新的數據，最終仍然不會減價。早前政府公布的今年8月份綜合消費物價指數變動，為按年跌0.4%；而今日公布的第二季運輸業名義工資指數則按年升0.6%。按此數據代入方程式，原本可減價0.5%。

過去兩年累計「儲存」1.58%加幅

不過這只是按照方程式計算的調整幅度，還未算及近兩年因「封頂」機制，而未計算的加幅。按照機制，票價加幅不能高於前一年第四季家庭住戶入息中位數變動幅度，例如港鐵本年度原本可加價2.55%，但由於去年第四季家庭住戶入息中位數變動為負數，最終港鐵將加幅延後兩年，下年度先加1.28%。另外，2019／20年度亦觸發「封頂」，當中有0.3%的加價幅度，同樣延至下年度追加，換言之，兩年追加幅度合共1.58%。

2019／20年度延後加幅（0.3%）＋2020／21年度延後加幅（1.28%）＋現時最新數據推算的2021／22年度薪酬調整幅度（-0.5%）＝1.08%

兩個機制阻截港鐵加價

按此計算，即使在如此不景氣的經濟情況下，算及近兩年的加幅，如不考慮「封頂」機制，下年度仍可加價1.08%。不過按照機制，由於幅度介乎±1.5%之間，所以票價不會於下年度調整；而且根據今年第二季的《綜合住戶統計調查按季統計報告》，家庭住戶入息中位數按年跌約9.76%，即同時觸發「封頂」機制，故下年度或較大機會凍結票價。

林卓廷：累計加幅應｢一筆勾取｣

對於港鐵可加可減機制，民主黨立法會議員林卓廷認為需要全面檢討，批評港鐵近年管理不善，例如發生沙中線工程醜聞、更換新信號系統又出現問題，形容管理｢腐朽｣，但票價機制未考慮相關問題。

林卓廷稱，之前的累計加幅應｢一筆勾取｣，不應再累積，尤其現時經濟環境欠佳，｢更加無理由加｣。他又認為，如按機制得出減價結果，就應盡快減價，不應因減幅少1.5%而延後，除非減幅少於1毫。