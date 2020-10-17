流感疫苗荒｜12間私家醫院7間有貨　一文掌握打針價錢及預約方法

今年的冬季流感高峰期將至，遇著新冠肺炎夾擊，市面似乎出現「疫苗荒」，不少診所的流感疫苗一針難求。《香港01》向全港12間私家醫院查詢，發現大部份均仍有疫苗供應，價錢介乎330元至700元。養和醫院、嘉諾撒醫院及仁安醫院已經斷貨，其中嘉諾撒職員說，市民今日蜂擁而至打針，「排隊排到出門口」。 而聖德肋撒醫院職員稱，疫苗存貨已所剩無幾，提醒病人在出門前，先打電話問清楚當日是否有貨。

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在港島區，至少三間私家醫院仍有疫苗存貨，養和醫院及嘉諾撒醫院缺貨。養和醫院職員稱，暫時補貨無期，因藥廠亦未有確實答覆。

嘉諾撒醫院：市民今日蜂擁而至 排到出門口

嘉諾撒醫院醫院職員說，流感疫苗今天已被搶光，還在等待補貨消息。職員又稱，市民今日蜂擁而來，「好多住附近嘅街坊嚟打針，排隊排到出門口！」

港島區至少三間私院有存貨

香港港安醫院–司徒拔道職員稱，四價流感疫苗每劑460元，大小同價。市民需事先打電話預約。

港怡醫院職員稱，四價流感疫苗每劑400元。假期及其他時間則需預約 ，並收費800元。

明德國際醫院職員稱，四價流感疫苗每劑700元，市民需打電話預約。

聖保祿醫院門診熱線無人接聽，故未能聯絡。

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九龍區至少三間私院有存貨

在九龍區，至少三間私家醫院皆有流感疫苗存貨。聖德肋撒醫院職員表示，流感疫苗每劑收費400至500元。然而，疫苗存貨已所剩無幾，她提醒病人在出門前，先打電話問清楚當日是否仍有貨。

播道醫院職員說，市民可直接到醫院登記接種疫苗。收費方面，50歲以下人士需付330元；50歲以上則只需付90元，是各間私院當中最便宜。

寶血醫院職員亦稱，市民可直接到醫院登記接種四價流感疫苗。50歲以下人士每劑收費600元；50歲以上市民則收費170元。

香港浸信會醫院門診熱線繁忙，未回覆查詢。

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至於新界方面，香港港安醫院 – 荃灣職員稱，市民需打電話預約接種四價流感疫苗，50歲以下人士每劑收費500元；50歲以上長者則每劑收費240元。

仁安醫院職員稱，流感疫苗已經缺貨，未知何時補貨。50歲以下人士每劑收費380元；50歲以上長者則收費140元。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼