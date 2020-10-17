流感疫苗荒｜青衣診所半小時派完籌　撲空市民：今年打針好難

冬季流感高峰期將到，今年加上新冠肺炎夾擊，流感疫苗一針難求。青衣站卓健醫療中心要求市民排隊取籌，今日（17日）共有15個流感針限額，在開門半小時已額滿。 排頭位的市民在8時半到達診所，成功助七旬母親接種流感針。她表示，今年新冠肺炎疫情持續，不希望再拖延打針，故特地預早來排隊。另外，有一向抗拒打針的市民，今年因擔心疫情，首度有意接種流感疫苗；亦有市民接連撲空，稱「往年好易book（預訂接種流感疫苗）㗎，今年好難呀！」

青衣卓健醫療中心今天（17日）共有15個流感針限額，在開門半小時已額滿。（黃寶瑩攝）

女兒代母親取籌：不希望再拖延打針

青衣站卓健醫療中心的三價流感針每劑收費300元，兒童及長者有折扣。職員表示，今天的接種疫苗限額為15個，已經額滿；而周一至周五的限額有30個。打針配額先到先得，不設預訂。

診所在早上9時開門，約9時半已經派完今日的籌號。排頭位的陳小姐在8時半到達診所，成功爭取為七旬母親注射流感針。她稱，母親往年秋季會在公院接種流感針，今年不知為何公院仍未推出此計劃；加上今年遇着新冠肺炎，不希望再拖延打針，故特地預早來排隊。其母陳太說，新冠肺炎疫情已維持大半年，使她今年特別擔心染病，「有得打針就快啲打！」

「見到支針都想暈」市民都想打針

不少市民稍遲到達診所，失望而回。李先生和母親在10時左右來到，希望一同接種流感疫苗，但已無法取籌。他說，「今朝行咗兩間都無（流感針）喇，依家準備去第三間。」每年定時接種流感疫苗的梁小姐亦未償所願，她說：「往年好易book（預訂打針）㗎，今年好難呀！」

而吳小姐稱，她一向害怕打針，「見到支針都想暈」，故往年沒留意有關流感針的資訊；今年卻因擔心新冠肺炎疫情，萌生起打針念頭。她今早因甲狀腺不適，10時許來到診所求診，順便問問醫生能否接種流感針，卻被告知下周請早。

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