旅遊氣泡｜政府研檢測毋須醫生轉介　業界料至少可節省200元

政府日前公布已和新加坡政府就設立「旅遊氣泡」達成原則性協議，商務及經濟發展局局長邱騰華今天（17日）表示，政府正研究部份檢測毋須醫生轉介，相信有助減低醫療費用。 現時有提供病毒檢測服務的私家醫院中，部分列明另收醫生費，費用由320元至1000元不等。而私家醫生就稱，目前轉介市民接受檢測，診金約收取200至300元。換言之，若政府容許檢測不需醫生轉介，市民最少或可節省200元。 有私家醫生表示不反對有關政策，也有醫生認為社會可以討論，但直言化驗所在實際運作上未有能力接待到要求檢測人士；化驗業界人士也透露，7月時數十名市民自行到化驗室要求做測試，也對化驗室造成壓力，若政府批准毋須醫生轉介，業界「有啲驚」。

荃灣港安醫院深喉唾液檢測總收費1850元。 （資料圖片）

香港港安醫院診費最高$1000

荃灣港安醫院的網頁指，市民若在該院接受深喉唾液檢測，收費1500元，但不包醫生費，記者致電查詢，接線生指連同醫生費、醫生簽署的證明書，共需付1850元。記者再致電香港港安醫院，接線生則指，醫生收費分別診症時段及非診症時段兩種，診症時段收450元，而非診症時段則收1,000元，非診症時段包括周六、公眾假期、平日午餐時段等等。

至於嘉諾撒醫院的深喉唾液測試收費1300元，包括醫生費；但若接受4至6小時的快速檢測，收費為1700元起，另需付320元至500元的醫生費。至於其他私家醫院及私營醫療機構，大多列明收費已包括醫生費，一般而言，深喉唾液檢測收費較鼻咽拭子便宜，有私營醫療集團的深喉唾液測試總收費950元，也有私家醫院的鼻咽拭子快速核酸測試索價2470元，但未計及醫生費。

梁國齡醫生表示，香港疫情仍然反覆，不須醫生轉介的做法危險，但若為了出行等民生需要，都可以討論是否不須醫生轉介。（資料圖片／盧翊銘攝）

西醫工會楊超發：並不反對

西醫工會會長楊超發稱，一般而言，醫生為求診者評估後，會因應病情再決定安排其接受甚麼類型的測試或檢查，以對症下藥。但對於政府研究不需醫生轉介就可做檢測，私家醫生亦不反對，認為社會可以討論，而化驗業界亦需評估能否承受壓力。他指，現時醫生轉介市民做新冠病毒檢測，只會收取一般的診金，約200至300元。

▼袁國勇示範並比較四種檢測採樣方式優劣▼

+ 2 + 2 + 2

醫療集團：可討論毋須醫生轉介

康健國際醫療營運總監梁國齡醫生表示，香港疫情仍然反覆，不須醫生轉介的做法危險；但若為了出行等民生需要，都可以討論是否不須醫生轉介。他認為，醫生在事件中扮演一定角色，可以根據檢測結果及其他因素作出醫學判斷，「如果一個人（檢測）陰性但有病徵，仲應唔應該上機？」

他續指，本地化驗所也未必有能力接待求診的市民，他曾到訪一些化驗所，包括每天可以處理過萬個樣本的化驗室，都沒有空間讓市民等待，「唔通叫啲人喺門口排隊？」另外，他指出，若市民接受拭子檢測，則必須有醫護人員協助取樣，不能單靠化驗人員完成檢測。

李偉振也同意本地化驗所未必有能力自行接待需檢測的市民。（資料圖片／盧翊銘攝）

化驗所總會：需增聘人手 成功轉嫁檢測人士

香港醫務化驗所總會主席李偉振也同意本地化驗所未必有能力自行接待需檢測的市民。他解釋，化驗所規模不大，未必能夠每天接待過千個檢測者，「如果有醫生可以負責登記、核對資料、拎報告（予市民），有篩選同分流嘅功能。如果（市民個人）資料唔啱，就好麻煩。」

他舉例指，今年7月疫情爆發嚴重時，病毒檢測服務渴市，亦有人希望獲得陰性證明以到內地，數十人曾湧到一間化驗所門口，以為可以自行做檢測，「查詢電話打爆晒，門口排咗幾十人，佢哋一拎到個樽，即刻去廁所留樣本，管理處即刻要出通告，因為都有傳播風險嘛！」

政府正研究部份檢測毋須醫生轉介，相信有助減低醫療費用。 （資料圖片／盧翊銘攝）

李偉振表示，政府未有就計劃聯絡過他或其他本地化驗室，未知政府打算如何改善情況，令化驗室可以接待到希望做檢測的市民。被問到若政府決定不需醫生轉介，他坦言「有啲驚」，盼政府及早與業界溝通。他相信若不須醫生轉介，檢測費或可減200至300元，但由於化驗室也需自行聘請人手處理市民的查詢，「成本轉移咗」，未知最終減價多少。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼