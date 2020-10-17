新冠肺炎｜印度航空、塔新航空各有5乘客確診　需停飛14天

新冠肺炎疫情持續，衞生署今天（17日）公布昨日錄得17宗確診，全屬輸入個案。由於本周四（15日）從印度新德里和印度欽奈（Chennai）來港的兩個航班中，都各自有5名乘客確診，營運該兩個航班的印度航空和塔新航空被衞生署要求停飛14天，即在17日至30日期間都不能載客來港。

印度航空營運於10月15日由印度(德里)飛抵香港的一班航班(AI314)有5名乘客經衞生署臨時樣本採集中心所採集的樣本而確診，被停飛14天。（印度航空圖片）

周四印航AI314累計6名患者

昨天公布的確診者中，已有4人乘坐印度航空AI314，於本周四由印度德里來港；而今天公布的確診者中，再多一名乘客及一名機組人員也是乘搭該班航機抵港，令該航班的總確診人數增至6人。

而今天公布的確診者中，有5人乘坐塔新航空UK6375，於周四由印度欽奈來港。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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衞生署表示，由於印度航空營運於周四由印度德里飛抵香港的一班航班AI314，以及TATA SIA Airlines (Vistara)營運於同日由印度欽奈飛抵香港的一班航班UK6375，分別各有5名乘客經衞生署臨時樣本採集中心所採集的樣本而確診，衞生署遂引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），禁止上述兩間航空公司營運的客機在17日至30日期間從相關地點(即德里及欽奈)着陸香港。

衞生署早前表示，若一抵港民航客機上有5名或以上的乘客經衞生署臨時樣本採集中心所採集的樣本而確診，或連續兩班相同航空公司從同一地點抵港的民航客機上分別有3名或以上的乘客經衞生署臨時樣本採集中心所採集的樣本而確診，有關航班就會被禁飛14天。