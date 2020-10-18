新冠肺炎│羅致光指奬券基金收入大減　影響興建資助福利服務設施

勞福局局長羅致光今(18日)於網誌以「面對未來挑戰的安老服務發展」談及未來興建資助福利服務設施面對的挑戰，他指，應對人口高齡化，安老服務中挑戰之一是提供津助安老宿位；解決方法包括興建安老院，及改變需求模式，然而興建資助福利服務設施，是直接與勞福局及社署的財政問題有關。 他指，未來服務需求增加會加速，需要由奬券基金撥款興建的設施只會有增無減；然而加上今年的疫情，六合彩停頓半年有多，奬券基金收入估計會大幅減少，是勞福局亟需要探討解決方法的問題。

羅致光指，2014年3月3日，時任政府的長遠財政計劃工作小組發表報告，提到政府未來會面臨結構性赤字，原因之一便是人口高齡化；他指，2012-13年度政府安老服務的營運開支為49億元，2017-18年度是75億元，五年內增加53%；至2020-21年度的預算是近123億元，即在三年內再增加近64%。

他指，開支增幅不斷地提速，亦只是在追落後，未來的挑戰會更大。而另一個直接與勞福局及社署有關的財政問題，便是興建資助福利服務設施。他指，這個問題在過往一年多才開始浮現，而坊間沒有討論，現亦正探討未來解決的方向，惟未有方案。

羅致光指，在2019-20年度，勞福局啟動興建19間安老院，是香港有史以來啟動興建安老院最多的一年，亦已超過2012-13至2016-17五個年度的總和。事實上，這是連續第二年的破紀錄，而相關問題財政問題，便在2020-21年度《財政預算案》中公布的奬券基金賬目出現。

奬券基金結餘用不到幾年

他指，預計到2020年3月31日尚未支付的總承擔額為109.5億元，較2019年3月31日尚未支付的總承擔額增加了22.6億元；第二是預計2020-21年度的赤字是23.9億元，相比預計收入只有22.5億元。

而2020-21年度的預計支出是46.4億元，是五年前(2015-16年度)9.4億元的5倍。雖然表面上截至2021年3月31日預計結餘仍會有212.5億元，不過減去上述2020年3月31日的總承擔額109.5億元，剩下可動用的結餘，以2020-21年度的赤字計算，用不到幾年。

他指，由於現時收入約四成來自基金結餘的投資回報，當赤字持續出現時，結餘減少，回報減少，收入減少，赤字便會增加，「乾塘」更快。過往及上述提到的未來服務需求增加會加速，需要由奬券基金撥款興建的設施只會有增無減；加上今年的疫情，六合彩停頓半年有多，奬券基金收入估計會大幅減少,是勞福局亟需要探討解決方法的問題。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼