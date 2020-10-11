保就業｜羅致光：第二期或多達16萬僱主受惠　補貼額大機會超首期

新冠肺炎打擊各行各業，政府推出兩輪保就業計劃，補貼僱主支薪。勞工及福利局局長羅致光今日（11日）在網誌提到，第二期計劃的批核已進入尾聲，預料最終符合資格的僱主總數，或介乎15.6萬至16萬名，換言之，即高過第一期獲批的15萬名。他亦指，第二期的補貼總額亦大有可能超過第一期。

羅致光表示，第一期計劃共收到近16.9萬名僱主申請，當中超過15萬名獲批，至於第二期共收到15.8萬名僱主申請，當中14.3萬名是第一期獲批補貼的僱主，如無意外，當中絕大部分會符合第二期的資格，而餘下的1.5萬名僱主，依第一期的申請成功率推算，最少亦有1.3萬名符合資格。

此外，政府亦收到逾3,000名第一期獲批補貼的僱主「申訴」，由於誤會第一期獲批僱主會自動獲第二期補貼，故在第二期截止前沒有申請，局方會酌情處理。換言之，羅指第二期最終符合資格的僱主總數，或介乎15.6萬至16萬名之間，高過第一期獲批的15萬名。

羅致光指，第二期最終符合資格的僱主總數，或介乎15.6萬至16萬名之間，高於第一期獲批的15萬名。（資料圖片）

他強調，由於疫情來勢洶洶，各行各業大受打擊，計劃設計必需「簡、快、省」，否則出台時，已「為時已晚」。羅指，在4月初復活節長假期中，政府開始構思「保就業」計劃，第一期申請在5月底開始，6月中申請期完結前，已陸續為15萬名僱主發放補貼，保障接近200萬名僱員。而計劃第二期亦如第一期的「簡、快、省」，於9月13日申請期完結後3天，已通知第一批2萬名僱主獲批工資補貼，現已完成處理近八成僱主申請。

羅續指，計劃設計是依有利快速推行而建構，包括申請資格簡單、利用現有已確定的資料，即強積金供款紀錄、只增聘了17名短期合約及中介員工、外判絕大部分查詢，以及接受申請、審批工作及絕大部分處理申請與相關工作都是電子化。

200億購置社會福利服務處所 完成第一批後會盡快公布細節

另外，羅致光亦提到200億元以購置多項社會福利服務處所計劃。他指，社署上月底公開邀請業主放盤，強調當完成購置第一批處所後，會盡快公布細節，讓社會和傳媒了解。

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