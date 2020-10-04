2049年85歲以上人口達80萬　羅致光：多方面安老服務政策都要考慮

香港的人口老化問題一直受人關注。勞工及福利局局長羅致光今日（4日）撰寫網誌，指60-64歲人口將在2024年達到高峰63.4萬，隨後會下降。；而85歲及以上的人數，將從2031年急升20年，且在2049年達到80多萬人，將是現時的4倍，多方面的安老服務政策，都要考慮，若一切不變，30年後的服務需求便大約會是今天的四倍。

羅致光指出，由於現時香港最多人的年齡組別是55-59歲的人士，5年後便成60-64歲，如此類推；所以今天60-64歲的人數會由59.5萬，升至2024年高峰期的63.4萬，隨後便會下降。到2058年便推算跌破50萬，到2063年更預計跌破40萬。

政府需要考慮安老政策

他說，在安老服務的政策中，由於大部分需要長期護理的長者都是80多歲的人士，故此他特別留意85歲及以上的人口變化。他輸人們會留意到在未來十年，85歲及以上的人口增幅較為緩慢，但到2031年開始便出現變化，急速上升20年，並由2049年起一直維持在約今天數目四倍的80多萬人。，他說政府要考慮安老服務政策，若一切不變的話，30年後的服務需求便大約會是今天的四倍。

羅致光指，若今天都不能應對現時人口高齡化所帶來安老服務的需求增幅，十年後便難以想像。若不正面面對這個挑戰，他指對於自己這些十多年後便會（有可能）步入「高高齡」的人士或許問題不大，但對於那些在2051年後才步入65歲或85歲「高高齡」的人士，挑戰將會更大。