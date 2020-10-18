歷史博物館《香港故事》關閉翻新　市民排隊入場冀下一代了解歷史

香港歷史博物館《香港故事》展區將於周一（19日）起關閉翻新，今日（18日）為翻新前最後一日，大批市民把握最後機會參展，場外大排人龍，而展區當中二十世紀下半葉、特別是與港英政府相關的主題，尤其明顯多人駐足拍照留念。 有市民表示，希望日後可增加2014年佔領運動事件，令下一代更了解事情始末。有市民亦指，希望趁最後一日帶同子女觀展，有人則認為翻新是必須，因為要加上近數十年發生的歷史事件。 臨近閉館時，不少市民聚集於有關回歸與90年代港英政府的展區，並高叫「五大訴求 缺一不可」等口號。

今日（18日）為「香港故事」展館閉館翻新前最後一日，有大量市民把握最後機會到場觀展。（馬煒傑攝）

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香港歷史博物館《香港故事》展區將於周一(19日)關閉開始翻新工程，為期預計兩年。據館方所指，翻新後將加入97回歸後、最近二十年的歷史，外界預計將加入03年沙士及14年佔領運動歷史。

今日（18日）是《香港故事》閉館翻新前最後一日，有大批市民把握最後機會到場觀展。而眾多展品當中，以二十世紀下半葉，特別是殖民地時代港英政府的展品最受市民歡迎，吸引大量市民打卡留念。館方表示，由於市民反應熱烈，所以將截龍時間由下午六點半延長至七點。

眾多展品當中，以二十世紀下半葉，特別是英殖時期港英政府的展品最受市民歡迎，吸引大量市民打卡留念。（馬煒傑攝）

市民李小姐與謝小姐趁展區最後一日到場觀展，對於翻新工程，李小姐表示希望可以保留7、80年代的展品，特別是工廠發展，指「睇到會好懷念。」

市民：希望日後新資料保持中立

對於有消息指，翻新後將加入14年佔領運動的資料，李小姐認為是一件好事，「俾多啲人知依段歷史，可能好多人唔知點發生，又或者小朋友嗰啲未知咩事」，又指有助市民了解事情始末，甚至為何香港會走到現今這一步。而對於未來的新資料，李小姐與謝小姐則希望可以公正持平，「如果想要教育大眾，應該要保持中立。」

市民李先生趁今日展區最後一日，帶同小朋友參觀展區，他指擔心之後展館完全改變，所以想把握最後機會帶小朋友觀展。而對於未來有機會新增佔領運動事件，李先生則認為須視乎是否持平寫一段歷史。對於有傳言指歷任港督照片有機會移走，李先生認為始終屬於香港歷史一部分，不應被抹走。

近閉館時，不少市民聚集於有關回歸與90年代港英政府的展區，並叫出「五大訴求 缺一不可」等政治口號。（馬煒傑攝）

市民馮先生同樣見到日為最後一日，所前前來觀展，馮先生認為翻新都是有必要，因為「始終要加啲野新」。

臨近閉館時，有不少市民聚集於有關回歸與90年代港英政府的展區，並叫出「五大訴求 缺一不可」等口號。