歷史博物館「香港故事」展周一起關閉更新　市民周末湧入場

香港歷史博物館內具19年歷史的「香港故事」常設展今日（18日）最後一日開放，明日（19日，星期一）起便會關閉兩年作大型更新。展覽關閉前的最後一個周末，博物館內人頭湧湧，有市民特意與子女來看展覽，館內的1:1電車模型、誠濟堂百子櫃等的打卡人士眾多。 有歷史學者相信在近年的政治環境下，展覽的「英國殖民」用字會統一成官方所指的「英國管治」，市民對此意見不一。有人直指不明白慨念，認為歷史已經發生不可以更改，也有人擔心影響史實，會選擇自己向子女教導歷史。另外，也有人期待展覽在未來應該在政治變化上多點着墨，無論是內地元素或者香港示威事件亦應該涵蓋。

香港歷史博物館內具19年歷史的「香港故事」常設展10月19日起便會關閉兩年作大型更新。（廖雁雄攝）

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有指將增納雨傘運動 不涵蓋反修例示威

香港歷史博物館「香港故事」常設展自2001年開幕至今，踏入第20個年頭，展館將於明日起關閉兩年作大型更新，工程費用高達4億元。

現時「香港故事」講述本港4億年前的自然生態環境至1997年回歸，館方預告更新後的展覽將延展至本港21世紀的城市發展。但有指歷任港督照片則不會保留，而六七暴動、六四事件等則有得留低，另會新增2003年沙士、2014年雨傘運動等事件，至於去年的反修例示威則不會涵蓋。

歷史博物館預告更新後的展覽將延展至本港21世紀的城市發展，但有指歷任港督照片不會保留。（廖雁雄攝）

傳「去殖」改稱「英國管治」 歷代港督相片無得留低

歷史學者陳志華早前在《明報》指出，官方有意去殖化，相信在現時的政治環境下展覽的「英國殖民」用字會統一成官方所指的「英國管治」，港督的作為則會淡化。記者昨日到過博物館實地視察，發現展覽不少地方有提及「殖民地」，如「在1997年6月30日前，香港是英國的殖民地，而港督是英皇授權統治香港的全權代表」、「香港在經歷了155年的殖民地統治後，終於在1997年7月1日回歸祖國，揭開香港歷史新的一頁」等。

至於展覽內展出香港由1941年至1997的歷任港督照片，附有文字講述他們在任內的功績，如葛量洪建啟德機場、大欖涌水塘；戴麟趾推行小學免費教育；麥理浩的建屋計劃等。歷任港督照片的對面則是1960年代至1997年的大事件，包括六七暴動、英女皇訪港等片段，每條約長1至2分鐘。若按消息及陳志華的說法，預料這些展品或會作出大幅度更改。

香港歷史博物館「香港故事」常設展的最後展區為「現代都市及香港回歸」，提及殖民地統治至回歸中國的情況。（廖雁雄攝）

家長擔心有遺漏事件會自行教導子女

今次博物館會作大型更新工程，帶同兒子到來的何先生認為有必要，因為可以增加97後的歷史的事件，「可能加入政治變化、加入內地元素，或者香港抗爭事件，加入市民的行動。」

趁展覽關閉前前特意到訪的沈小姐一家亦同意要更新展覽，「從97年到現在發生很多事，沙士是港人很重要的經歷」，但作為家長的她擔心更新部分事件或會刪去，「可能有部分會沒有了，小朋友可能會不知道某些歷史」，會待兒子長大後再教他有關歷史。



不過也有市民認為毋須特意作出更新，也不明白官方有意去殖化的做法。白先生說：「歷史已經發生，哪可更改？我不太明白（慨念）！」黃先生也指出，每個人對歷史的看法不一，有不同的角度去理解。另有人則認為，每人都經歷香港不同的歷史，「其實更改(字眼) 沒意思，始終歷史就是歷史。」

香港歷史博物館則表示，展覽關閉期間，博物館將保持開放，並會在12月中推出「香港故事」的濃縮版：「經典再現--香港故事精華展」。