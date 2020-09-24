香城茶室10月底告別歷史博物館　殘疾員工難捨冀續前緣

熱奶茶、奶油多、菠蘿油，阿坤與淑玲殷勤地為客人端上餐點。設於歷史博物館內的社企餐廳「香城茶室」，為兩人留下不少工作點滴，不過隨著館內局部翻新，餐廳亦將於10月底結業。 香城茶室過去近6年僱用多名殘疾人士，回顧舊事，兩人感恩餐廳對殘疾員工的包容體諒，本身患有情緒病的阿坤，曾怯於投身職場，經社工鼓勵下，終敢踏出第一步，他直言投入職場後性格大逆轉，由以往沉默寡言，變得開朗，工作的成功感，亦讓他尋回失落多時的自信。淑玲雖然是聾啞輕度智障人士，卻因性格樂天，成為餐廳內的開心果，亦不時有食客主動邀請留影。 營運機構亦期望，日後有機會與博物館「再續前緣」。

香城茶室是位於歷史博物館的社企餐廳，走懷舊復古風，開業近6年，深受食客歡迎。（梁鵬威攝）

阿坤直言，在香城茶室工作後，找回失落的自信，亦尋回人生意義。（梁鵬威攝）

走進茶室內，仿如走進時光隧道，懷舊茶檔、啡色大階磚地板、鳥籠，散發舊香港氣息。不過，歷史博物館內的「香港故事」常設展，將於下月19日關閉，展開更新工程，香城茶室亦因完約需走到終章。

精神復元人士阿坤，是香城茶室的「大師兄」，由茶室開業至今一直相隨。阿坤入職前，曾試過任職清潔工，但有感同事歧視，未幾便已離職，之後於庇護工場工作10年，隨後在社工鼓勵下，終踏出第一步，拾回勇氣重投職場，於茶室內負責樓面工作，扶康會葵興職業發展中心社工黃玉華說，「估唔到佢堅持到6年。」

難忘經理用小費買薄餅獎勵員工

「之前好畏縮，唔敢面對」，阿坤指自己以往不擅辭令，在此工作後，自信心增強不少，「搵返做人意義」，他最難忘有客人包場宴請50人的派對，事後對服務大感滿意，經理更將小費購買薄餅，與眾人分享，他認為是對他們工作表現的肯定，「比做清潔工更有成功感。」

他續說，於茶室工作亦帶來意外收獲，他曾代表餐廳接受訪問，其後收到久違多時的朋友聯絡，以為對方會送上白眼，豈料暖入心頭，「佢話點解咁多年都唔話我聽，如果唔係，一定會係我身邊支持我。」

阿坤需定期覆診，黃姑娘指，餐廳可協調上班時間予員工前往覆診；遇有突發情況，亦有商有量。負責跟進個案的社工亦會提供支援。

香城茶室是社企餐廳，現時共有25名員工，其中17人為殘疾人士，歷年來共向60位殘疾人士提供就業機會。（梁鵬威攝）

淑玲雖然負責樓面工作，但她觀察入微，不時在旁「偷師」，沖港式奶茶也有一手。（梁鵬威攝）

32歲的淑玲是阿坤同事，她本身是聾啞輕度智障人士，一直跟進其個案的黃姑娘指，她時間觀念稍遜，初來上班時曾經常遲到，隨後已適應改善，至今已4年。淑玲擔任店務員，主力負責送餐、收拾及清潔枱面等，但亦可客串水吧工作，因為有一次經理「臨時拉伕」著她代為上陣做水吧，「先發現佢原來平時有觀察，知道要落幾多淡奶、幾多糖水。」除了觀察力強，淑玲亦是茶室的「開心果」，雖然未能用言語表達，但笑容真摰，亦不時獲外籍食客邀請留影，「用手勢都溝通得到。」

扶康會副總幹事麥潤芸指，香城員工共有25人，其中17人為殘疾人士(包括身體殘障人士、智障人士、精神復元人士)，過去6年，共向60位殘疾人士提供就業機會。

香城茶座結業後，阿坤將會轉往扶康會另一社企負責抗毒塗層噴灑工作，淑玲則會轉職為院舍清潔員，麥潤芸指，已於大半年前著手安排員工未來去向，會優先安排他們前往旗下社企工作，亦會視乎個人意願。

她又指，受社會事件及疫情影響，餐廳不時須停業，亦錄得虧損，幸獲抗疫基金補助，亦因位處康文署場地，獲租金寬免，「得以紓緩少少」，她期望政府可向社企提供更多支援，亦盼有心人資助，可另覓場地重開茶室。博物館重開後，機構會否再投標館內餐廳營運？麥表示，「希望再有機會合作。」

香港歷史博物館將進行局部翻新，「香港故事」常設展將於今年10月19日關閉，展開更新工程。（資料圖片）

康文署回覆查詢時指，香港歷史博物館常設展「香港故事」原訂於8月底關閉進行更新工程。早前因疫情關係，博物館由7月中關閉至9月14日重開。為讓市民有機會作最後參觀，博物館決定延遲至10月19日才關閉常設展。附屬於博物館內的香城茶室的合約將於10月底屆滿。



在常設展更新工程期間，博物館的設施包括餐廳在内，將進行小型改善工程，詳情正在規劃中。