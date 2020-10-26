專訪│曾夢想當記者或作家　施麗珊卻踏社工路：我不是只幫新移民

施麗珊，香港社區組織協會幹事，近年她的形象往往與新移民密不可分；然而，如果不做社工，施麗珊說自己可能會做一名記者，或者乾脆成為作家，揸筆搵食，惟因為被第一志願錄取而踏上社工路，這25年來，施麗珊從工作中獲得了不少滿足感，她說自小熱愛抱打不平，「見人哋開心，我都會開心。」 在中港矛盾日趨激化的香港，她的名字經常和新移民三個字聯繫在一起，施麗珊也因此引起了不少爭議。有網民直呼她是「新移民之母」、又或者蔑稱她為「蝗太后」，但是她卻不以為意，輕輕回應說，「其實我不是只幫新移民，如果按人頭計，我都係幫本港居民多啲，有七、八成都係本港出世的香港人。」

施麗珊說自己從小就是一個喜歡抱打不平的人，但凡可以幫到別人的事情，她都樂此不疲，「見人哋開心，我都會開心。」做社工已經是第25個年頭，她依然熱情不減，頗有幹勁。不過，她透露自己當初並非意志堅定想要成為社工，更多還是機緣巧合。

施麗珊說自己最初曾考慮過左記者或者作家。（羅君豪攝）

學生時代是文青 曾想做記者、作家

1981年隨家人來港，施麗珊不但不懂26個英文字母，連在香港常用的廣東話亦不諳；憶起童年，她就只有和家人一起擠在一間逼仄的板間房內，與弟弟一起串珠子賣錢的模糊的印象。

人生大約是從上學讀書開始變得有趣。中學時施麗珊喜歡閱讀，是一個十足的文青，一度想過要揸筆搵食。她看過不少有關內地文化大革命的書，心裡曾憧憬成為記者，想要在畢業後寫一些針砭時弊的文章。父親亦看到女兒對文學的熱愛，支持女兒大學選讀中文系，冀畢業後可以踏上做老師的路。

曾做民主黨義工 中學老師埋下社工夢

至於成為社工，施麗珊說更多是受到他人的影響。她說，中學時的老師曾是區議員，將一些公平、正義的理念帶給了她，亦鼓勵她日後可以報讀社工系。

施麗珊其後更曾當過民主黨的義工，後來慢慢將社工作為未來的一個方向。施麗珊回憶說，當時有三個選擇，包括作家、記者和社工，「不過最後填志願第一項選的社工，就被錄取了。」

雖然沒有成為記者和作家，施麗珊的寫作能力卻沒有浪費。社工工作除了對人之外，亦要面對許多政府政策，涉及許多文件寫作的部分，更要做研究、設計問卷等等，她形容自己「出名寫字多」，「有時去社署開會，佢哋點名話施麗珊寫的信最多！」

初初入行時，施麗珊接觸了許多籠屋、板間房住戶的個案。（羅君豪攝）

25年社工路 最遺憾沒能力幫到別人

1995年，施麗珊完成學業，其後便進入了香港社區組織協會（SOCO）成為一名幹事，轉身便是25年的光陰。讓她回首這些年，她的回答顯得十分「標準答案」——社工工作大多時候令人很有成功感，除了可以幫到他人之外，亦在社區內營造出一種互幫互助的氣氛。

訪問期間觀察施麗珊，會發現她這個人很正面，提起困難總是一筆帶過，似是擔心痛苦的情緒會傳染。直到記者追問，她才說透露經歷的痛苦也不少，而最遺憾總是沒能力幫到人。她說，曾經幫一名70多歲住籠屋的獨身老人申請宿位，花了許多精力和社署斡旋，臨近成功一刻，老人卻溘然長逝……儘管過去很多年，施麗珊還是忍不住嘆息，「住籠屋本身就已經好唔人道……」

中港矛盾日趨嚴重，施麗珊也捲入其中，她說不太在意別人的批評，但是有空間去討論時，她仍然會把握機會討論。（羅君豪攝）

接新移民項目 陷入中港矛盾 曾遭陌生人粗口問候

社會對SOCO的認知往往與新移民聯繫在一起，施麗珊急急澄清，SOCO不是一個只幫助新移民的機構，主要的服務對象是香港的基層，而她自己亦不是只做新移民的項目，「如果按人頭計，我都係幫本港居民多啲，有七、八成都係本港出世的香港人。」

SOCO、施麗珊還有新移民，像是無法分開的三個詞，施麗珊有些無奈，只不過SOCO在新移民問題上表現突出，令傳媒爭相報道，所以才會有這種誤解出現。她說自己最初到SOCO工作，主要是負責籠屋及板間房住戶的個案，後來負責新移民項目的同事離職，她才應上級要求，處理新移民相關的事宜。多年過去，在Google搜索引擎鍵入「施麗珊」三個字，緊跟著便是新移民的關聯詞，關於她的新聞也大多圍繞着新移民權益的話題。從居港權、單程證審批權、公立醫院爆煲再到派錢一萬元……每一次都在中港矛盾日益白熱化的香港引發諸多爭論，有網友稱施麗珊是「蝗太后」，協助新移民分薄香港本地的資源。

面對爭議，她顯得很淡然，認為許多人對香港的情況並無全盤的了解，所以會對新移民有許多的仇恨心態，她更指若沒有香港人與內地人結婚，便不會出現新移民的爭議。她亦指，是政府許多政策未有考慮周到，有意無意將民怨轉移到新移民身上，「我知道大家對新移民的意見好大，更有流言說新移民來港，會令到香港的山上都是住屋……但呢件事到而家都未發生。」

面對這些指責，施麗珊說自己已經習慣。 除了網絡攻擊外，她還曾被路過的陌生人突然以粗口問候，「算啦，我又唔會同佢嘈，除非佢過來同我交談，仲有空間嘅，我都會講。」

鼓勵新移民融入社會 施麗珊：So far都覺得自己是香港人

從福建來到香港，在香港成長、工作，服務香港的基層，問施麗珊會否覺得自己「好似嫁給了香港人」，她卻笑笑說「邊有咁誇張呀」。不過她卻很堅定認為自己是香港人的一份子，「So far都覺得自己係」，遭受一些本土派人士攻擊時，她說有時會覺得不開心，「點解佢哋會咁諗呢？」

要協助新移民，她常常以自己為例，想盡辦法讓他們多了解、融入社會，「『新移民』你要盡力向上，參與社會，關心香港的社會和身邊的人，至於人哋是否接納你，那是他們的問題。」