居港不足7年者獲一萬　新移民寧要支援服務助增值：等救命就死咗

政府關愛基金今日（21日）公布「低收入家庭的新來港定居成員一次過津貼」計劃詳情，將向低收入家庭的新來港定居成員發放一次過津貼，每人可申領一萬元。 阿噹來港近3年，已為香港居民的妻子自2月起失業，令他頓時成為家庭經濟支柱。他原任職日更保安，更要利用晚上時間送外賣，「每日瞓得4個鐘。」他批評政府支援來得太遲，「等救命就死咗」，又稱寧願要政府支援服務，而不是派錢，「要嘅係政府幫我哋渡過疫情。」 香港社區組織協會幹事施麗珊稱，不少新移民任職前線服務性行業，疫情下最需要支援，直言他們「捱咗好多個月」。

因妻子失業，阿噹要兼任外賣員幫補生計。（張浩維攝）

阿噹於2017年底來港，至今將近3年，而妻子則為永久性居民，家中育有3名子女，分別就讀中六、小六及小四。

疫情持續多個月，阿噹的妻子於2月份起失業，令家庭收入減半，阿噹更頓時成為家庭唯一經濟支柱。他任職保安員月薪約一萬多元，每月更要支付約5千元租金，甚為吃力。為應付日常家庭開支，每日開工12小時外，更利用晚上時間送外賣。他稱，近乎每日工作至晚上11點，翌日早上5時便要起身上班，「每日瞓得4個鐘，都係賺多百幾蚊。」

阿噹斥政府支援不及時。（張浩維攝）

政府早前曾發放防疫抗疫基金，他曾受惠於物管業員工津貼，前後共獲得約7000元補貼，坦言屬「好過無」，「之前一盒口罩都炒到500元，買到幾多盒。」對於政府向新來港人士派發一萬元，他批評政府支援來得太遲，「唔夠及時，決策又唔夠快」，直斥「等救命就死咗」。他又認為政府支援不能夠單靠派錢，「我唔係想要政府嗰一萬元，要嘅係政府幫我哋渡過疫情，」如應該給予市民情緒支援、盡快提供增值課程等。

他希望政府與其派錢，應為基層提供更多支援服務。（張浩維攝）

香港社區組織協會幹事施麗珊稱，不少新移民任職前線服務性行業，疫情下最需要支援，直言支援太遲，他們「捱咗好多個月」。她質疑政府為怕惹批評而遲遲未推出計劃，但認為抗疫為全港的目標。她又批評申請手續繁複，當中要求申請者上載證明文件，惟基層家庭未必有掃描器。

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