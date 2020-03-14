蔡耀昌歧視論引民主黨內不滿　曾助新移民申領綜援被網民炮轟

民主黨前中委會成員蔡耀昌，昨日（13日）以香港社區組織協會幹事的身份，就有食肆以防止疫情為由、表明不招待內地人，會見平機會主席朱敏健，促請平機會調查及政府盡快修例，將歧視從大陸來港的新移民或大陸公民定為「種族歧視」。蔡耀昌的言論引起民主黨成員不滿，民主黨中委今午（14日）召開特別會議後發表聲明，蔡耀昌主動提出辭任黨內全部職務。 蔡耀昌多年來一直為新移民發聲，惟其言行多次引起爭議。翻查資料，2013年蔡耀昌亦曾以社協幹事身份，協助新移民就申領綜援的居港7年期限，提出司法覆核並勝訴，因而被網民狠斥為「賣港賊」。而2014年已曾敦促港府修訂《種族歧視條例》，保障新來港人士。

蔡耀昌今日主動提出辭任黨內全部職務。（資料圖片）

08年加入民主黨 曾代黨出戰新東

蔡耀昌自1985年入讀中大後，先後出任學生會主席、學聯秘書長等，當時為學運的重要人物。去年六四蔡耀昌接受《香港01》專訪，憶述1989年六四當晚，擔任支聯會副主席的自己眼看北京軍隊開槍射殺平民學生，只感到無能為力，暗自向自己許諾，要終其一生為中國爭取民主。

1996年，蔡耀昌與民主黨前主席劉慧卿籌組政治組織「前綫」，並與劉慧卿合組名單參選立法會新界東選區，「前綫」後於2008年與民主黨合併，蔡耀昌2012年以民主黨副主席身份再次出戰新東，最終以10,028票落敗，後擔任中委成員。

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助新移民爭取權益 被網民追擊

蔡耀昌多年來一直關注新移民議題，惟其言論多次引起社會反彈。2013年蔡耀昌以社區組織協會幹事身份，協助一名新移民就申領綜援的居港7年期限，提出司法覆核，獲終審法院裁定勝訴，引發社會爭議，社交網頁被大批網民炮轟，社協亦收到不少惡意及滋擾性的電話及電郵。2014年元旦遊行，蔡耀昌被一批「反赤化」的網民圍堵，並斥他為「賣港賊」、要求他「落地獄」，蔡耀昌被紙牌擊中，最終由警員護送乘的士離開。社協其後發表聲明，譴責遊行人士將「本土利益與非本土利益對立，營造中港之間的矛盾」。

2014年聯合國就香港落實《經濟、社會及文化權利國際公約》進行聆訊，社協派員出席聽證會，要求聯合國正視新移民面對嚴重歧視的問題，並敦促港府修訂《種族歧視條例》，保障新來港人士。

蔡耀昌上周四再以社協幹事身份，發表調查指不少食肆以防止疫情為由，表明不招待內地人。又於昨日就此與平機會主席朱敏健會面，促請平機會調查及政府盡快修例，將歧視從大陸來港的新移民或大陸公民定為「種族歧視」。有關言論引起連登討論區的討論，中委會成員柴文瀚指因應相關貼文，黨內啟動緊急機制處理，今午召開特別中委會跟進。最終蔡耀昌主動提出辭任黨內全部職務。