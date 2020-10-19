垃圾徵費｜將重設法案委員會　環團指過往進度慢　促續審議工作　

垃圾收費討論逾15年，在今年6月底的《2018年廢物處置（都市固體廢物收費）（修訂）條例草案》委員會會議上宣布「胎死腹中」。不過，日前立法會內會通過將成立新法案委員會審議垃圾徵費，惟仍未知將繼續審議或重新開始討論。 綠領行動總幹事何漢威於港台節目《千禧年代》指，希望立法會可繼續過往審議工作，否則「嘥時間」，加上若重新討論將重蹈過往不夠時間審議的情況，他指，上年度已經審議內容不多，認為新加入委員會的議員應能夠了解，加上鄰近多個地區已有相關法例，本港有迫切性繼續審議。

何漢威指，港人產生的人均廢物量較鄰近地區多50%，反映回收意識較差。（資料圖片）

綠領行動總幹事何漢威指，上年度立法會審議垃圾徵費的進度慢，而現時只有約9個月作審議工作，擔心若重新開始討論會如上年度般，將不夠時間審議法案，希望立法會能夠延續上年度審議工作。

他指，由於上年度審議內容不多，認為新加入的立法會議員應可以了解，及追趕得到審議工作的進度。他續稱，本港就垃圾徵費討論多年，而多個鄰近地區已就此立法，加上港人的回收意識比較差，若不想擴擴闊堆填區更應續推垃圾徵費。

立法會內務委員會早前討論4個曾於上年度中止工作的法案委員會路向，包括垃圾徵費、禁售電子煙、專營的士，以及一手樓空置稅。當中就審議禁售電子煙及垃圾徵費決定重新成立法案委員會。