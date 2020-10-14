垃圾徵費｜七環團去信馬逢國　促提出重啟垃圾徵費草案委員會

垃圾收費討論逾15年，但在今年6月底的《2018年廢物處置（都市固體廢物收費）（修訂）條例草案》委員會會議上宣布「胎死腹中」。 隨政府延任立法會一年，七個環保團體去信垃圾徵費草案委員會主席兼內務委員會副主席馬逢國，望其提出及支持重啟草案委員會，繼續審議處理垃圾徵費，解決本港固體廢物不斷增長的窘局，尋找出路。

七個環保團體去信垃圾徵費草案委員會主席兼內務委員會副主席馬逢國，望其提出及支持重啟草案委員會，繼續審議處理垃圾徵費。（資料圖片）

本周五（16日）召開的內務委員會，將討論處理垃圾徵費草案。七個環保團體（包括綠領行動、綠色力量、綠惜地球、長春社、綠色和平、環保觸覺及創建香港）今日去信馬逢國，指出這是重啟草案委員會的重要契機。

信中指出， 垃圾徵費條例除提供經濟誘因推動市民減廢，長遠亦令香港的固體廢物管理制度更完善；徵費款項亦會用來支援社區回收中心的運作，為社區中心提供經常性撥款，加強對區內居民減廢及回收的支援；並支援推動創新回收科技，提升香港固體廢物管理範疇的處理能力。

料堆填區十年後爆滿

環團又指，2018年堆填區的都市固體廢物人均棄置量達每日1.53公斤，較2013年增加15%，即使現時三個堆填區預期擴建後的容量，只能應付至2030年，若不盡快推行垃圾徵費，無法減緩堆填區的擴建速度。環團認為，垃圾徵費是整個廢物管理及源頭減費的重中之重，期望馬逢國支持重啟垃圾徵費草案委員會。