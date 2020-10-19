新冠肺炎｜調查：三成半受訪者零收入　長時間失業停工比率遞增

新冠肺炎疫情持續，經濟繼續衰退。工聯會今日（19日）公布「香港就業狀況及求職信心指數調查」結果，發現有超過七成受訪者被裁員、被減薪或被迫停工或放無薪假等，三成半受訪者「零收入」，且長時間失業停工比率遞增。 工聯會呼籲當局推出措施協助市民度過難關，包括即時推出失業或停工現金津貼等，以解市民燃眉之急。

工聯會調查發現，三成半受訪者零收入，而長時間失業停工比率遞增。（袁澍攝）

是次調查在10月12日至17日期間進行，以網上問卷形式共訪問1806名香港市民，其中906為女性，900名為男性。工聯會立法會議員陸頌雄指出，有72%受訪者回覆表示工作受到疫情影響，其中被裁員的佔17%，停工/無薪假的佔33%，減薪/只發低薪的有11%，不受影響的佔28%。

另外，有76%答覆指收入減少，其中零收入的高達35%。另外有六成受訪者對未來三月可以找到一份全職工作沒有信心。調查並指，81%的受訪者認為應該設立失業/停工津貼。

勞顧會勞方代表鄧家彪指出，受訪者長時間失業/停工比率在過去三個月有遞增的趨勢，失業10個月至1年以上的，過去增加了3%和2%。他並指，除了公屋住戶加租外，8%住私樓被加租。

工聯會指，大多數受訪者面對失業和收入減少的苦況，呼籲政府當局吸納建議，在施政報告公布前推出援助措施，解燃眉之急。工聯會建議，推出上限9000元、為期六個月的失業/停工現金津貼；降低申領失業綜援門檻；調低在職家庭津貼總工時要求；及盡快落實分間單位租務管制及租金援助措施。

至於政府明日將公布新一期的失業率數字，陸頌雄認為數字上不會有大的改善，相信會與上一期數字持平或有溫和調整。

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