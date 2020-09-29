調查：三成受訪殘疾人士失業　機構冀政府預留臨時職位助就業

受新冠肺炎疫情下，殘疾人士在就業方面亦大受影響。香港復康力量早前進行了一項調查，發現有三成受訪者處於待業狀態，當中六成半人沒嘗試求職，另外兩成仍就業的受訪者中，有部分人遭到減薪、放無薪假等。機構擔心，失業率高企、疫情持續情況下，殘疾人士更難就業，促政府加強相關支援，包括預留部分臨時職位助就業。

香港復康力量早前進行了一項調查，發現有三成受訪者處於待業狀態。（黃詠榆攝）

香港復康力量總幹事趙立基指，機構在8月至9月透過電話訪問、問卷調查， 訪問了234位殘疾人士，主要為肢體殘疾、長期病患等，了解他們在疫情期間經濟支出、身心狀態、就業等狀况。



臨床服務顧問沃馮嬿琼指，結果顯示疫情間僅得23%受訪者仍有就業，當中有三成人因疫情影響而遭減薪、減工時、被逼放無薪假。調查又顯示，有三成受訪殘疾者處於失業狀態。

不過，當中六成半人沒嘗試求職，她擔心殘疾人士在疫情、失業率高企關係，求職機會更渺茫，從而影響自力更生的情況，「當僱主有得揀，佢哋好清楚不被僱用機會好大」。

臨床服務顧問沃馮嬿琼指，有三成受訪殘疾者處於失業狀態。（黃詠榆攝）

疫情間約五成受訪者開支增加

至於在開支方面，約五成受訪者在疫情期間整體開支增加，當中兩成人支出增幅超過一半，主要花在防疫物資、食物等。另外，因為疫情原因，約四成半受訪者的醫療覆診需要延期。

調查又發現，超過一半受訪者在疫情下增加了負面情緒，當中三成半受訪者受到嚴重情緒困擾。

建議政府於臨時職位中預留2%予殘疾人士

高級培訓及就業主任賴加俊指，殘疾人士在疫情下多方面受到影響，機構建議政府開設3萬個臨時職位中，應預留2%臨時職位殘疾人士，協助就業，長遠設立殘疾人士就業配額制。另外，針對醫療需要，機構建議政府提供視象醫療諮詢、送藥服務等。