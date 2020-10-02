施政報告｜謝偉俊促強積金回水救失業人士：望住啲錢有得睇無得使

新冠肺炎疫情持續令經濟重創，失業率有上升趨勢，多個政黨要求政府在《施政報告》推出措施，支援失業人士，其中建制派立法會議員謝偉俊再倡強積金「回水」，讓失業人士取回部分強積金存款救急，「（失業人士）而家都過唔到，仲講65歲之後嘅事？」

謝偉俊表示，他早在2000年已反對強積金，因強積企削弱市民的自由。（余俊亮攝／資料圖片）

「拎自己錢自己救自己」

謝偉俊表示，他早在2000年已反對強積金，因強積企削弱市民的自由。他指出，政府已花二千億元抗疫，惟仍怨聲載道，又指既然成立失業救援金耗用庫房儲備，何不放寬強積金的規定，讓失業人士取回部分強積金存款救急。

謝偉俊續指，現時平均每人都有18萬元強積金存款，若取回一半已有9萬元，已可解失業人士之急，形容是「拎自己錢自己救自己」，「（失業人士）而家都過唔到，仲講65歲之後嘅事？」他又笑指，起初他提供這個建議時無人理會，如同「眾人皆醉我獨醒」，如今很榮幸有愈多愈多「大黨」考慮他的建議。

謝偉俊指出，若要落實此建議，可設領取存款限期，例如在三個月或半年內取回存款，又指只要修改附屬法例便完成立法程序，約需一個月時間，因此他希望政府接納建議，讓市民有選擇權。



鄧家彪表示，香港現時最「頭痛」的問題是失業率高企，料失業率將會維持於5%，（張浩維攝／資料圖片）

鄧家彪憂失業率高企

工聯會九龍東總幹事、前立法會議員鄧家彪表示，香港現時最「頭痛」的問題是失業率高企，料失業率將會維持於5%，又指即使疫情過去，隨著科技發展，旅遊業或未必重回昔日的經營環境，因此令他非常憂慮。

鄧家彪希望政府大刀闊斧，創造更多就業職位，同時放寬在職家庭津貼門檻，將申請工時門檻調整至72個小時。同時他再促政府設失業援助金，又指今年多了十二萬人失業，但領取失業家庭綜援的人數只增加六千人，他指申請綜援人數沒有大幅增加，並非因失業家庭底子厚，而是程序和制度出現漏洞。

鄧家彪促政府撥款100億元，設為期半年的失業援助金，同時展開就業配對工作，並就有關制度作出長遠諮詢和研究。