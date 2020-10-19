廉署起訴兩名前友邦保險經紀　涉提交假入息證明呃逾100萬握手費

廉政公署今日（19日）落案起訴兩名友邦保險前保險代理，控告他們涉嫌提交虛假入息證明，以詐騙一間保險公司向他們提供較優惠的「握手費」，總值逾100萬元。

兩名友邦保險前保險代理，涉嫌共騙取約100萬元「握手費」。（資料圖片）

被告為60歲的劉潔兒，為友邦保險（國際）有限公司前區域經理，被控一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A（1）條。她周三（21日）在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。另一宗案件的被告為李德山，55歲，為友邦保險前保險代理人，被控一項欺詐罪名，同日在東區裁判法院答辯。

友邦保險為鼓勵具備經驗的保險代理人加盟，會在招聘時向他們提供包括「握手費」在內的多種薪酬福利。「握手費」是根據新入職者過去24個月的入息證明結單上所示的入息而計算。劉潔兒於2015年8月加盟友邦保險為區域經理，而李德山則於2014年5月加盟該公司為保險代理人。二人均為友邦保險一名區域總監的下線代理人。

廉署起訴兩名友邦保險前代理，兩人涉嫌共騙取逾100萬元握手費。（資料圖片）

被告提交多份虛假入證明

在首宗案件，控罪指劉潔兒涉嫌於2015年7月1日至8月20日期間，藉作欺騙向友邦保險提交多份虛假的入息證明結單，並意圖詐騙而誘使友邦保險向她提供一個較優惠的薪酬福利方案，而導致她獲得利益或友邦保險蒙受不利。友邦保險據報因而被誘使向劉潔兒發放金額較高的「握手費」，涉及額外款項逾76萬元。



在第二宗案件，控罪指李德山涉嫌於2014年3月1日至5月21日期間，藉作欺騙向友邦保險提交多份虛假的入息證明結單，並意圖詐騙而誘使友邦保險向他提供一個較優惠的薪酬福利方案，而導致他獲得利益或友邦保險蒙受不利，涉及約26萬元不符資格收取的「握手費」。

廉署早前接獲貪污投訴，調查後揭發上述涉嫌罪行。兩名被告已獲廉署准予保釋，以待星期三應訊。