9月訪港客不足1萬人次　按年跌99.7%　旅發局推虛擬實景影片吸客

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新冠肺炎疫情重創本港旅遊業，根據旅發局最新數字，今年9月初步訪港旅客數字為9,132 人次，整體按年下跌 99.7%；而今年1至9月訪港旅客為355萬人次，整體按年下跌92.4%。

旅發局今日公布9月整體訪港旅客初步數據，無論是內地旅客或是非內地旅客，均按年下跌約99%，該月訪港旅客數字為 9,132 人次，整體按年下跌 99.7%。今年1至9月訪港旅客為355萬人次，整體按年下跌92.4%，當中訪港內地旅客為269.6萬人次，整體按年下跌92.4%；而非內地旅客則為85.5萬人次，整體按年下跌91.3%。

香港與新加坡就建立雙邊「航空旅遊氣泡」達成原則性協議，旅發局亦同時於全球推出「360 Hong Kong Moments」，希望利用虛擬實境體驗，保持香港的國際曝光。

旅發局主席彭耀佳表示，除了正加強於新加坡的宣傳外，亦希望通過一系列的「360 Hong Kong Moments」，持續強化香港作為旅遊勝地的品牌形象，同時確保在其他旅遊氣泡形成前，香港仍能夠時刻成為各地旅客首選的旅遊目的地。打響頭炮的是為今年「香港郊野全接觸」而製作的 360 度虛擬實境影片，將引領旅客探索香港的自然郊野，讓觀眾彷彿置身其中。

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