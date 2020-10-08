新冠肺炎｜旅發局推衞生防疫認證冀挽旅客信心　涵蓋酒店、餐廳等

新冠肺炎疫情持續9個月，市民出外吃飯、購物的衞生防疫意識也提高不少，要求也有所提高。香港旅遊發展局宣布，與香港品質保證局合作，將為旅遊相關行業提供統一的衞生防疫指引，希望有助公眾認識行業已採取的衞生防疫措施，增加旅客日後訪港的信心。 現時有逾 1,800 間公司和商舖表示有意參與計劃，只要滿足到對餐飲業所列出的10大要求經品質管理局審查及可得到認證，並可對外張貼有關證書，旅發局指，已預留1000萬元用作項目的宣傳費及認證費用。 優質旅遊服務協會會長黃傑龍表示，針對飲食業及商場的規定，已諮詢過防護中心及諮詢過政府防疫專家小組港大微生物學系講座教授袁國勇意見，又指相信要求室內鮮風換氣率達到每小時6次的規定，可能對部份餐廳來說有一定程度困難，建議港府可資助小企業購入適合的空氣清新機，以減經營額外成本。

旅發局今日（8日）推出的衞生防疫指引，現時已有1800個商戶表示將會參與，當中包括6大群組，包括餐飲業、零售、購物商場、酒店、旅遊景點及入境旅行社，暫定有效期為 1 年。（資料圖片）

旅發局今日（8日）推出的衞生防疫指引，涵蓋包括餐飲業、零售、購物商場、酒店、旅遊景點及入境旅行社，暫定有效期為 1 年，將會之後視乎情況而定，並為加強宣傳香港健康安全的旅遊形象作準備，有關項目將由香港品質保證局人員負責審批。現時已有1800個商戶表示將會參與。

會向符合認證公司發電子證書

香港品質保證局策略服務發展總監丁國滔表示，已預留100名職員作培訓及涉有關項目，預計首批獲得認證的公司，有關電子證書於11月獲取。而每張證書所涉的數百元費用及日後的宣傳費用，將由旅發局支付，涉款1000萬元。

計劃將分兩階段推出，首階段由今日( 8 日)起接受申請，將涵蓋購物商場、酒店、旅遊景點、入境旅 行社及優質旅遊服務計劃下的餐飲及零售商戶，之後計劃會擴展至跨境旅遊巴士公司、旅遊巴士公司、會展場地及其他零售、餐飲商戶等。旅發局副總幹事葉貞德表示，當局發放證書後，會作「突擊巡查」，若發現有關公司未有如常執行計劃中的條文，會作出勸喻，並有兩星期的「寬限」，未聽勸喻糾正者會被剔除出於名單，有關的標誌亦會被收回。

海港城為參與有關項目的商場之一。（資料圖片）

黃傑龍：以前味道行先 宜家環境衞生先

本身經營37間中、日餐廳的優質旅遊服務協會會長黃傑龍表示，全部餐廳均有參與相關活動，他表示疫情下，由於市民意識提高及不時發生餐廳群組，對餐廳要求大有不同，「以前可能睇好唔好食，味道行先，宜家揀環境衞生先啦！」因此早已制定不少規定，以提高放疫意識。他又提到，現時列出的10項條款，是與衞生防護中心及諮詢過政府防疫專家小組的醫生顧問袁國勇意見，認為已有效減低感染風險。「其實大家都會擔心又要暫停營業，如果跟隨指引，可能都會有幫助。」

每部空氣清新機約2000至3000元 正與政府商討資助

他說，十大項目中，要求室內鮮風換氣率達到每小時6次的規定，可能對部份餐廳來說有一定程度困難，「要數足6次係有難度，可能要自資購入空氣清新機會較方便，但對部份老闆嚟講係一個考慮。」他以一所小型餐廳為例，一部適合的空氣清新機大約為2000多3000元，認為營商的不介意花錢去令客人及員工安心，「我覺得做老闆，知做咗會多啲人嚟食嘢，點會唔做？」但亦表示現時已跟政府方面，商討資助中小企購買清新機事項，相信一星期內有所通知。

另外，他又提到，作為老闆，要跟隨硬件的規定，如設執枱專員、枱與枱之間有1.5米距離及加上膠板阻隔、為客人及職員量體溫等，非有所難度，但要員工了解及跟隨，才是真正考驗，「要同有部份餐廳經理、老員工講解做法，反而好難，老闆諗嘅慨念、同老一輩佢哋會有睇法有落差，但而家有指引嘅，老闆好做啲，就好似有補習老師呢啲外人教下，啲學生先會聽咁，員工又會知要點做，捉得緊啲。」

優質旅遊服務協會會長黃傑龍本身經營37間中、日餐廳，全部均有參與有關活動，他表示疫情下，由於市民意識提高及不時發生餐廳群組，對餐廳要求大有不同。（資料圖片）

約130間酒店有興趣參與認證

酒店方面，現時已有139間表示有興趣參與，當中包括本港的四、五星級酒店，其中如心酒店集團副總裁鍾慧敏表示，旗下5間酒店將會參加有關認證，認為對酒店經營大有幫助。「其實有指引嘅話，佢哋會有積極啲，知有咩唔可能鬆懈，所以呢個項目當然會參與，將來旅客返港都有指標住邊間。」她續說，現時旗下酒店已跟隨政府當局指引要求，因為要達旅發局認證水平非有困難。

問到近日不少市民租用酒店房間開派對，一大班人於同一房間內增加感染風險時，鍾表示，明白職員較難拒絕住客帶朋友到訪房間中，但會勸喻入住者為已登記的人為主，「可能都會提醒太多人會有影響社交距離，增加風險，但無得迫人唔俾探。」

旅發局主席彭耀佳表示，新型冠狀病毒疫情為旅遊業帶來新常態，公共衞生安全成為旅客首要考慮，多個國際旅遊組織已訂立衞生防疫指引，因此統一的行業衞生指引，有助向旅客傳達香港各界重視衞生安全的承諾。