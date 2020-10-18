旅遊氣泡｜旅發局程鼎一：新加坡人願來香港旅行　從無封城印象佳

本港新冠肺炎疫情有緩和跡象，商務及經濟發展局局長邱騰華上周四（15日）公布與新加坡達成原則性協議，將推行雙邊「航空旅遊氣泡」安排，恢復旅客往來，旅客無須接受強制檢疫，行程亦不受限制。 旅發局總幹事程鼎一今日（18日）出席電視節目《講清講楚》表示，預料旅遊氣泡落實後，來港的人數不會突然增加。但他認為，若雙方措施及接待安排做得好，兩地居民信心增加，相信數字會逐漸上升。他又指，數日前曾接受新加坡的媒體訪問，得悉新加圾人願意來旅行或探望朋友。他認為，香港相比外國從未封城，亦沒有實行限制市民外出等「禁足令」，生活如常，對本港的海外宣傳有幫助。

程鼎一預料旅遊氣泡落實後，來港的人數不會突然增加，主要為商務人士及必須來港旅客。（資料圖片）

料旅遊氣泡落實後人數不會劇增

程鼎一表示，雖然去年新加坡來港人數不足45萬，但他指世界各地沒有地方曾真正成功安排旅遊氣泡。以澳洲及新西蘭為例，兩國由疫情爆發不久後，已開始商討建立旅遊氣泡的可能性。惟疫情期後反覆，兩國的「旅遊氣泡」安排至上周五（16日）才正式落實。不過，澳紐「旅遊氣泡」並不完整，屬「單向旅遊氣泡」。根據現時的安排，澳洲旅客是不可以入境新西蘭；但由新西蘭飛往澳洲的旅客則可免檢，回國後須自費在酒店進行了隔離。

程鼎一希望政府與新加坡逐步落實細節後，對開放其他地區帶來幫助。他亦指，新加坡與香港的城市規模相近、醫療水平高，認為新加坡作為旅遊氣泡的開始最好。

程預料旅遊氣泡落實後，來港的人數不會突然增加，主要為商務人士及必須來港旅客，「開始冇錯嘅，人數唔會太大。」但他認為，若雙方措施及接待安排做得好，兩地居民信心增加，相信數字會逐漸上升。

程又指，數日前曾接受新加坡的媒體訪問，得悉新加圾人對旅遊氣泡的看法樂觀，亦願意來旅行或探望朋友。而旅發局亦在海外通過社交媒體，推動第二及第三波「100個掛念香港的理由」的宣傳，他稱目前成效不錯，不少新加坡人均想念香港的美食、風景及主題公園，指計劃能配合旅遊氣泡，正合時宜。

程鼎一︰香港完全冇封過城 對我哋形象好好

提到月初「十一黃金周」，澳門的旅客相比去年同期大跌八成。程表示通關初期存困難，即使內地跨省跨市的旅遊亦是最近才開始，經推出多個優惠後，國內旅遊才恢復至約七成的水平。「但呢個係好開始，一步一步嚟啦。」

程續指，以往我們可能以為，僅較大的國家或地區才能推行本地遊，但旅發局於4月起開始「旅遊就在香港」計劃，目的幫助香港經濟，鼓勵港人到郊野遊玩。他認為，計劃對本港的海外宣傳有幫助，因香港相比外國從未封城，亦沒有規定市民規制外出，生活如常。「香港完全冇封過城，對我哋海外做宣傳好重要，香港有氛圍喺度，市民照常出嚟活動，對我哋形象好好。」

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