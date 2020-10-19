市建局九龍城沙浦道重建項目　建議收購呎價逾1.76萬元

市建局於去年2月公布九龍城啟德道/沙浦道重建項目，涉及約460個業權，估計受影響住戶約670伙及約40個地舖商戶。 市建局今日（19日）公布收購建議，合資格的自住業主，其收購建議呎價為實用面積每平方呎 17,698 元。

市區重建局九龍城啟德道/沙浦道項目，涉及460個業權。（資料圖片／洪業銘攝）

市建局提出的建議收購價為假定同一地區七年樓齡、假設重置單位的單位呎價，並按一向沿用的機制，經公開抽籤委託7間獨立顧問公司進行評估，訂定本項目的假設單位呎價。有關的「假設單位呎價」評估於10月9日進行，獨立顧問公司的測量師選擇及比較過去6個月，在項目所屬區及附近地區內，物業特點及交通方便程度與本項目類近的物業成交個案。

此外，市建局會以本項目原址所興建的新發展項目內的「樓換樓」單位或啟德煥然壹居項目內的「樓換樓」單位，作為給住宅自住業主現金補償及特惠金以外的選擇。

記者於去年2月曾到訪項目涉及的樓宇，部分大廈相當殘舊。（資料圖片／李慧妍攝）

項目涉及約460個業權

項目合共涉及約460個業權，業主將有60日時間考慮市建局的收購建議。當物業收購手續完成後，市建局會為有關物業內合資格的租客，提供特惠津貼及為合資格的住宅租客提供安置安排。啟德道／沙浦道發展項目料將於2030／2031年完成。

市建局將會舉行簡介會，向受影響的業主、住戶和商戶解釋收購、特惠津貼及安置的準則及「特別安排」。由市區更新基金聘請的聖雅各福群會市區重建社區服務隊將會為有需要的居民，提供適切的幫助和輔導。

市建局於去年8月公布的西營盤重建項目收購建議，當時為實用面積每平方呎24,051元；而去年5月公布九龍城榮光街／崇安街發展項目收購建議，則為實用面積每平方呎17,917元。相較之下，今次「出手」明顯較低。