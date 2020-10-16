市建局山東街項目樓齡逾60年　住戶指大廈多劏房　單位常滲水

市區重建局今日（16日）公布新一個重建項目，位於旺角山東街及地士道一帶，地盤總面積為2796平方米。重建涉及數幢樓齡介乎47年至62年的大廈，影響約280個住戶。 現場可見，涉及重建範圍為唐樓，樓下便是街市，衞生環境欠佳。有居住約50年的住戶稱，單位內有滲水問題，內牆亦有剝落情況。有受重建影響的住戶亦稱，大廈內有不少劏房單位，導致有滲水問題；她稱田生集團於今年年中曾提出以每呎1.5萬元收購，暫未知市建局的收購價，「（市建局）點都好過田生嘅。」

項目範圍包括山東街1至27號的單數樓宇、地士道街1至23號的單數樓宇、奶路臣街2L至2M號樓宇，亦包含部分地士道街休憩花園及周邊的行人路。（羅君豪攝）

於重建範圍的山東街、地士道街，距離旺角港鐵站約5分鐘路程，附近一帶為街市，於中午時份人來人往，亦有人車爭路情況，甚為擠擁。涉及重建的大廈為唐樓，大廈內有開放式走廊，惟有多部抽油煙機正對低層住戶門口，油煙味甚為濃烈。根據市建局資料，涉及大廈於1958年至1973年落成。

居住超過50年住戶平常心面對重建

受重建影響的山東街1號至27號大廈，住戶黃先生一家三口居於1樓單位超過50年。他指，每逢颱風下雨天，單位有滲水情況，內牆剝落，要自行修補。此外，每當雨天時大廈走廊會甚為濕滑，而同層亦有一半單位為劏房。他為大廈業主立案法團主席，單位內有閉路電視，他解釋由於早年曾有人在大廈燃燒垃圾筒，因此安裝閉路電視以防萬一。

他稱，市建局於2017年曾資助維修，當時整座大廈獲110萬元，每戶約分得2萬多元。對於市建局收樓重建，他表示以平常心面對，稱不擔心難再覓住處，認為賠償價格應足以購買舊樓單位。

山東街1至27號的單數樓宇住戶黃先生說，單位內牆有滲水情況，而白色位置為他自行修補。（羅君豪攝）

內地來港劏房戶盼獲安排公屋上樓

劉女士居於奶路臣街2L至2M號、約670平方呎單位，她已在上址居住40多年。她稱單位無大問題，但由於樓上樓下有劏房，不時有漏水情況。此外，大廈的鼠患問題嚴重，要在屋內放置老鼠籠，走廊又有老鼠膠板捉老鼠，但她稱不感害怕，「你估我17歲咩。」她稱，田生曾於今年8月提出以每平方呎1.5萬元收購，雖暫未知市建局的收購價，但估計會較田生好。她稱，希望能於同區搬遷，但不擔心難購買面積相若的單位，唯一不捨是街坊，「大家都住咗幾十年，好熟㗎喇。」

於同一大廈居住劏房單位的焦氏夫婦，一家四口住在160平方呎、一劏三的單位。二人今年年過七旬，前年從廣東淡水來港，一到埗申請公屋但未獲上樓。焦先生稱居住環境狹窄，「內地的房子大七倍」，但為孫子留港升學，需要留在港照顧他。他們稱，若要重建必須要搬走，現時未想到會遷往哪裡，希望能盡快上樓。

+ 15 + 15 + 15

地舖租戶梁先生，經營回收廢紙店舖20多年，稱歡迎市建局收樓重建，認為社會要發展。他稱，大廈失修嚴重，不時有漏水及水浸情況。他說，會視乎賠償金額，不介意另覓舖位再開店，「依家好多空舖。」

市建局公布的重建項目範圍包括山東街1至27號的單數樓宇、地士道街1至23號的單數樓宇、奶路臣街2L至2M號樓宇，亦包含部分地士道街休憩花園及周邊的行人路。項目影響24個街號、涉及170個業權，約有280伙住戶及20個地舖商戶受影響。重建後料可提供300個中小型私人住宅單位，預計可於2030年完成。