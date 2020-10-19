逃犯條例｜消息：警本月內移除全港警署水馬　加強閉路電視及巡邏

反對修訂《逃犯條例》引發的示威風波暫趨緩和，曾經成為示威者圍堵目標的灣仔警察總部，於昨晚（18日）率先移除外圍水馬陣。消息指，警方經風險評估，會於本月底前移走各警署外水馬，高風險地區如旺角警署等，則由指揮官再作考慮，但仍會以閉路電視及巡邏方式確保警署安全。

灣仔警察總部率先移除水馬，消息指，警方將於本月底拆除全港警署水馬。（李澤彤攝）

灣仔警察總部去年曾遭示威者包圍破壞，旺角、尖沙咀、深水埗、葵涌、大埔等警署亦曾成為受襲目標，警方其後架上重重水馬保護警署。事隔一年，灣仔警察總部昨晚率先拆除水馬。警方回覆查詢表示，會不時檢視有關保安措施，並因應風險評估及行動需要作出最適當的安排和戒備，及會在有需要時放置水馬。

旺角警署等高危地區警署或有考慮

消息指，警方經風險評估後，決定拆除灣仔警察總部外的水馬，其餘各警區警署外水馬，會於本月底前陸續移走；至於一些位處高風險地區警署，則須由當區指揮官經評風險估再作決定，消息指，以旺角警署為例，每月月底都有市民到警署外一帶聚集，或另有考慮。

警方計劃移走警署外水馬，不代表放鬆戒備。據悉，以灣仔警察總部為例，示威者去年毀壞外牆閉路電視後，警方已重新審視並加強閉路電視保安，確保警署安全。

防暴大隊「第二梯隊」重返警區

反修例示威趨於緩和，警方應對衝突大減，6,000人防暴大隊中的「第二梯隊」人員早前已返回所屬警區，投放到防罪滅罪工作，警隊亦已由兩更制恢復三更制當值，即早、午、夜，另如常設後備更。警方亦將恢復軍裝警「行咇」，即投放更多前線「步兵」在街道巡邏，不再只依靠衝鋒車戒備。