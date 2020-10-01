鄧炳強：「和理非」大減　警隊集中資源對付「暴力分子」

反修例風波由去年至今已逾一年，警務處處長鄧炳強今日（1日）在港台節目《議事論事》提到，去年有很多「和理非」上街，警隊相對上「較難執法」，但現時「和理非」人數減少，警可集中資源主動對付「暴力分子」。 他又認為，近月示威活動減少，是源於警方嚴正執法、港區國安法的震懾作用等。

警務處處長鄧炳強出席在港台節目《議事論事》。（港台提供圖片）

鄧炳強在節目說，警隊針對處理示威的策略隨著環境有變，又指大半年前動輒「有十萬人上街」，不少人屬「和理非」，形容「嗰啲人又唔係暴力喎，但佢哋又包圍住暴力嘅人，暴力嘅分子攻擊警方、或進行破壞」，令到很難執法，惟現時「和理非」人數較少，警隊可集中資源主動對付暴力示威者，如在策略性地方設置路障，找到不少武器，亦有阻嚇作用。

鄧：矛盾源於對內地不滿 要培養國民、守法意識

鄧炳強承認，警隊負責解決治安問題，但不少矛盾似乎源於對內地不滿，認為有必要培養國民意識、守法意識等，難單憑執法解決根本問題。

警務處處長鄧炳強出席在港台節目《議事論事》。（電台節目截圖）

被問及近日示威活動減少的原因，鄧炳強認為警隊嚴正執法，加上近日的法庭裁決起到阻嚇作用，又提到不少人在《國安法》實施後，社會亦有所轉變，包括部分人不再支持暴力、港獨，亦有抗爭者潛逃外國，相信國安法有「震懾」作用。而在疫情影響下，他認為市民生活已不太開心，對暴力感到厭棄，故現時相對平靜。

警隊不應有「不當行為」

鄧又說，過去一年有很多假新聞、假消息，包括8.31太子站死人、新屋嶺性侵、警署性侵等，隨警方扣捕在網上散佈假消息人士、或通緝報假案的人，形容「呢啲假消息已經不攻自破」，現時警隊澄清假消息的反應亦快了很多，強調警方做事亦應「自強不息」、保持專業，不應有「不當行為」。

稱有傳媒人支持修訂「傳媒代表」定義

警方早前修訂《警察通例》下的「傳媒代表」定義，鄧在節目中指不同意反應負面，指仍有不少傳媒人、學者、工會支持做法。他強調，只有警方行動受阻時才會設立封鎖區，舉例曾有施襲者混入記者堆內，有警員遭到鎅頸，亦曾身穿黃背心的人，阻礙警員拘捕犯人。他強調，警方重視新聞自由，封鎖區的大小，取決於行動需要，如無需要，「不會設得很遠」，期望合理情況下，記者可近距離拍攝。

談及12名在內地被拘捕的港人，鄧炳強表示全部人正被本港警方通緝，與內地警方設有「相互通報機制」，當有港人在內地被刑事拘留、逮捕，便會通知香港警方，他們再通知家屬。鄧說，有被捕者家人報案，警方亦會處理，部分涉及在內地的需求，如探訪、律師人選等，入境處有組別協助。不過，他指香港警方亦會留意，有無被捕人士犯下香港或跨境刑事罪行，以及有無人協助逃犯離港。

鄧：制裁只是少許銀行服務不便

行政長官林鄭月娥今日在國慶酒會上致辭時表示，外國政府對維護國家安全的特區官員，「粗暴實施所謂制裁」。同被美國制裁的鄧炳強認為，特首已說出他們的心聲，又指制裁只是有少許銀行服務上的不便，沒實則大影響。