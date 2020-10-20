Law師奶｜與夫林定國大學結緣即「Long D」　每日一信越洋傳情

「讀Law畀人感覺精英，專業人士，其實我經歷同香港人一樣，我都要落街買廁紙架」，香港大律師公會前主席林定國妻子、「LAW師奶」袁淑明律師（Sheila）在律師樓接受《香港01》專訪，回顧與丈夫在大學的邂逅，她笑言：「佢每次去Ball都唔會邀請我，淨係請其他女仔。」 愛情種子不經意撒下，在毫無預兆下開花，兩人至大學最後一年突然走在一起，卻立即撞正丈夫當時要到海外升學，「佢每日都會寫一封信畀我，幾百封信keep到依家。」 （專訪二之二）

Law師奶｜林定國妻出新書 來生盼再做港人 冀盡快消弭黃藍之爭

袁淑明辦公室放有一幅與丈夫的合照，當時兩人尚未成愛侶。（孔繁栩攝）

袁淑明律師基層出生，在1987年升讀香港大學，當時對修讀甚麼學位上拿不定主意，最終在老師鼓勵下，選讀法律學位。

「佢每次去Ball淨係請其他女仔」

袁律師每次提及丈夫林定國都會笑逐顏開，原來兩人早於大學一年級就認識，當時只是朋友關係，「佢每次去Ball都唔會邀請我，淨係請其他女仔！」。袁律師又稱：「不過我好無心機讀書，覺得好委屈，所以唔上堂去圖書館睇書，最終因為缺席率太高被召見」。

大學最後一個學年，兩人無意中走在一起，但拍拖短短3個月，林定國就考取獎學金赴英國升學，當年「Long D」（異地戀）不如現今方便，「佢喺英國嗰一年，每日都寫一封信寄畀我，周末就傾長途電話」，至1994年兩人拉埋天窗，結婚26年，昔日信件收藏至今。

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「Life is simple，旅行讓我們取回初心」

兩個人理念相近，不時周遊列國，大開眼界之餘反思人生。袁律師娓娓道來，如曾到南極看企鵝，見到多隻雄性企鵝用嘴啄精美石頭建屋，只為取悅紅顏繁殖下代，又見過企鵝出外覓食時，慘遭海獅吞噬，「我返工做錯事，我都仲未死，但企鵝每次搵嘢食，可能係生命最後一次。」

遠赴遭戰火蹂躪淪的黎巴嫩，在一幢佈滿彈孔、屋頂被炸破大洞的餐廳食飯；在巴布亞新幾內亞，品嚐木屑製成的鬆餅；到西非國家請當地兒童吃cupcake，對方竟然覺得難食到狂吐，「Life is simple，旅行讓我們取回初心!」