Law師奶｜林定國妻出新書　來生盼再做港人　冀盡快消弭黃藍之爭

如果人有來生，你會選擇再做香港人嗎？香港大律師公會前主席林定國太太、筆名「LAW師奶」的袁淑明律師（Sheila）接受《香港01》專訪時，斬釘截鐵地說——「一定會」。 有人說香港已經「爛晒」，亦有人讚嘆小城「好靚」，Sheila認為兩方面均不容忽視，縱然本港社會氣氛低迷，不同陣營劍拔弩張，新一波移民潮蓄勢待發，但Sheila希望港人可從不同範疇重新審視香港，「日日咁俾人踩，我條氣唔順囉，香港係咪真係咁差先！」 作為香港一份子，Sheila希望消弭黃藍之別，年輕人不再主張「攬炒」，當權者正視新一代困境，彼此「坐底傾下」，共同打開溝通之門。

首次著書的Sheila早前出版《來生再做香港人？》，坐在放滿法律文件書架前受訪，Sheila自言她既是法律界人士，亦是一名師奶，笑言「我出咗法庭買魚都會俾人呃」，因此構思「LAW師奶」這個筆名。

香港大律師公會前主席林定國太太、筆名「LAW師奶」的袁淑明律師著書，用數據道出「香港係咪真係咁差先！」。（盧翊銘攝）

「香港有無咁差？想寫本書為香港人打氣！」

丈夫林定國是消委會主席，新書亦頗有消委會風格，「想用數據由淺入深，做一個香港格價表」，透過搜集不同數據，從衣、食、住、行、法治、政制等不同範疇，將香港與全球城市比較，道我城的優與劣，年初落筆之時，經歷反修例風波，面臨新冠肺炎疫情，「過去一年，香港日日被踩到不堪入目，我哋有無咁差先？我想寫本書為香港人打氣！」

香港社會事件陰霾未散，加上《港區國安法》立法，移民潮再一次成為閒話家常的話題。袁淑明1987年升讀大學一年級，是《中英聯合聲明》簽署後的3年，面臨九七大限，Sheila憶述，當時社會瀰漫一股移民風潮，大學老師常說「你好可憐，畢業就失業」、外國媒體一律以「香港玩完」作報道、尖子為求海外「搵食」追捧工商管理學（BBA）為「神科」、不少法律系同學棄讀PCLL離港。

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「時代係咁，好完就壞，壞完就好」

畢業不久，Sheila毫無懸念當上律師，惟大學成績不標青，只能在小型律師樓上班，加上工作不算順利，處處碰壁，曾試過開口得罪客人，婚後萌生移民念頭，「我哋去紐西蘭旅遊，見到好多高爾夫球場，好多綠草好多羊，開始討論係咪要移民，但我哋係律師，唔通同羊打官司？要賣紀念品？我唔願意囉，當刻同先生你眼望我眼，移民念頭好快打消咗，決定返去搏一搏，你問驚唔驚？人人都驚啦！」

倆口子決定留港生活，就開始儲錢置業，雖說當年比現在較容易「上車」，但提到買樓Sheila心如刀割地說：「買完即刻遇到九七大冧，乜咁大整蠱呀。」九七金融風暴後到2003年沙士，之後本港經歷一段經濟復甦期，「有人等收割卻遇着呢個時候，我唔會怪後生仔累我……歷史係不斷循環，信心危機亦一樣，只係估唔到我要面對第二次，依個係階段性問題，我有信心會變好」。

Sheila淡淡然說道：「時代係咁，好完就壞，壞完就好，好日子大家都識過，係咪衰就要放棄頭家？依家係有不明朗，但其實好多數據睇到，香港唔係咁差。」

「香港得返兩隻色，好似茶餐廳剩返奶茶及咖啡」

雖說香港比不少國際城市有優勢，但黃藍之爭已佔據日常生活，全城高壓是不爭事實。Sheila以茶餐廳做比喻，「香港得返兩隻色，好似茶餐廳剩返奶茶及咖啡，我哋曾經無咁歧視，好靈活好包容……其實有無機會係兩邊都啱，只係期望同方式唔同？不如大家坐底傾一傾啦」。

溝通固然是最好的解決方法，但如何打開溝通之門，才是關鍵。「師奶」Sheila突然變回「律師」，一臉嚴肅，儼如身處法庭上語氣堅定地指出，首要營造氣氛，當機會來到，就是正確時間，「但我擔心現時年輕人用犯法手段（爭取），輸咗係要付後果，希望年輕人明白，問題唔係想像中咁易解決，如果換咗個人上台就得，外國一早搞掂，邊個攬炒邊個都唔好」。

袁淑明律師希望消弭黃藍之別，年輕人和當權者「坐底傾下」，共同打開溝通之門。（盧翊銘攝）

籲當權者：世上沒有無緣無故的恨

同樣地，Sheila希望當權者能明白世上沒有無緣無故的恨，樓價高、供樓壓力大、堅尼系數高、缺乏上流機會等等都是年輕人面對的困局，「好多年輕人卡咗喺中間唔上唔落，佢哋嬲唔係無理由」。「土地問題」無疑是一座大山，Sheila認為，收回棕地及農地開發等料面臨長年的司法覆核，見縫插針亦無助解決需求，倒不如大規模造地建屋，之後再一同解決各種分歧。

話到至此，Sheila又變回「師奶」，慨嘆任何顏色、立場的香港人，其實都是面對着同一個問題，「樓價咁高，我想更上一層樓都唔得，53歲仲拎一舊錢出嚟換樓咩？」