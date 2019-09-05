【逃犯條例】林定國入監警會︰依賴市民合作配合　籲給時間證成果

特首林鄭月娥昨（4日）委任前政府高官余黎青萍及資深大律師林定國擔任監警會新增委員，監警會主席梁定邦對二人的加入表示歡迎。林定國今日（5日）接受《香港01》訪問時表示，在個多星期前收到政府邀請，他加入監警會原因簡單，「好希望作為香港人在困難時刻都出吓力。」 對於外界質疑監警會的權力所限未必足以審視警權問題，林定國指出，雖然未有強制調查權，但監警會有權向警方索取資料及報告，依賴市民合作配合提供資料，「畀啲時間監警會，睇下個成果。」

林鄭月娥會委任大律師公會前主席林定國（左）及前教育署署長余黎青萍（右）加入監警會。（資料圖片）

林定國：若監警會報告不盡人意可再考慮

林定國表示加入監警會原因簡單就是「熱愛香港」，作為香港人，想在困難時刻都出一分力。林定國表示，任何一個法定組織都有條例上的賦權與限制，他已作出檢視，監警會有權向警方索取資料及報告，亦可邀請市民提供資料，指重點不在於「強制調查權」，要依賴市民合作配合。

對於獨立調查委員會訴求被否定，有市民對監警會權力未足以審視警權。林定國指出， 若公眾最大關注是警方的處理手法，調查警方的對錯，他指監警會不止可以檢視個別案件，亦可檢視警隊的常規程序有無不足，「畀啲時間監警會，睇吓個成果」。他表示，若最終成果不盡人意，可再作考慮。

被問成立獨立調查委員會可觸及一些政治訴求，林定國認為是仍有爭議性，指包括調查目標等「未有完整、清晰共識」，加上衝突未平息，他認為需要時間去凝聚達成共識。