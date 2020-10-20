新冠肺炎｜政府放寬本地遊上限30人　婚禮人數增至最多50人

本港新冠肺炎疫情緩和，食物及衞生局局長陳肇始今日（20日）宣布，在周五（23日）起讓持牌旅行社舉辦本地遊旅行團，每團人數最多30人。旅客在用餐以外需要全程戴口罩；交通工具的人數上限為座位的一半。商務及經濟發展局局長邱騰華稱，旅行社須向旅遊業議會登記，並簽署防疫承諾書。而旅議將聯同業界，讓帶團導遊和領隊接受檢測。 另外，由周五起，參與婚禮的人數增至最多50人；泳池將容許進行隊際運動，例如韻律泳、水球等。其他社交距離措施則再維持一周。

9月底，已有旅行社推出有限度的本地遊，先到米芝蓮點心專門店吃早餐後，再到海洋公園遊玩。（資料圖片/梁煥敏攝）

食物及衛生局局長陳肇始表示，政府將在本周五（23日）起讓持牌旅行社舉辦本地遊旅行團，每團人數最多30人。旅客在用餐以外需要全程戴口罩；交通工具的人數上限為座位的一半，以減低感染風險。

商務及經濟發展局局長邱騰華稱，旅行團連同職員最多不可以超過30人。旅行社須向旅遊業議會登記，並簽署防疫承諾書，包括為旅客購買健康保險、登記聯絡資料、量體溫。

帶團導遊和領隊接受一次檢測

旅議會將聯同業界，讓帶團導遊和領隊接受一次病毒檢測；旅客除了用餐以外，全程不准進食；而交通工具在旅行團前後均需消毒。 旅議會將協助把關，監察旅行社有否違反承諾，如有可以取消相關登記。

被問及為何容許30人旅行團，但限聚令為何仍限四人，陳肇始稱在疫情下是不想有太多聚集，故此防控措施，及限聚下是有必要性。而有管理機構的情況是可控及可管理。

政府將在本周五（23日）起讓持牌旅行社舉辦本地遊旅行團，每團人數最多30人。（梁鵬威攝）

婚禮人數增至50 泳池容許隊際運動

另外，由本周五起，參與婚禮的人數會由目前最多20人，增至最多50人，期間不可供應食物及飲品。上市公司的股東會議和團體會議，每間房間亦可以容納最多50人，同樣不得提供飲食。而泳池將容許進行隊際運動，例如韻律泳、水球、輕艇水球和水底曲棍球。其他社交距離措施則維持一周。

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另外，關於有傳去年建制派要求撤換陳肇始的食衞局局長一職，陳說「我無補充」，又指過去食衞局及各政策局，同事包括不少義工，在過去大半年防疫抗疫工作，也是盡心盡力，付出好多，前線醫護人員為抗疫戰，盡最大努大。

陳肇始又提到，政府正研法律框架，推進強制檢測工作，希望能更快、更有效地找到有機會傳播病毒的患者，令傳播不在社區繼續擴大。