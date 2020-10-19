新冠肺炎｜陳肇始晤多個醫療團體諮詢強制檢測　針對兩類人士

香港大學微生物學系講座教授袁國勇曾建議政府，考慮立法強制有新型冠狀病毒輕微病徵者做檢測，食物及衛生局長陳肇始早前以表示政府正在研究相關法律框架。 多個醫療團體今日（19日）與陳肇始會面，討論強制檢疫安排。醫學會會長蔡堅在會後透露，政府現階段正聆聽各界意見，但目前為止似乎有意用《預防及控制疾病條例》推行強制檢測。另外會議亦討論冬季流感疫苗短缺問題，蔡堅說陳肇始會議上同意盡快與疫苗廠商協議，將部分供港疫苗分予私家醫生，估計一兩個星期內可以實行。

針對有病徵及有患者居住大廈居民

蔡堅說，局方提出在第599章《預防及控制疾病條例》下，增加強制檢測的法例，對象是有病徵或有確診個案大廈的居民等。他估計局方想盡快推行，而非等第四波疫情來臨，但局方未有明確說明如何執行，包括如何舉報不願檢測的病人等。

蔡堅指出會議上意見分歧，他個人質疑強制檢測成效，又認為現時疫情處於低水平，質疑是否值得在市民對政府不太信任的時候，推出強制規例。

醫學會會長蔡堅。（資料圖片）

將流感疫苗分發給私家醫生 料一兩星期內實行

對於冬季流感疫苗供應短缺，蔡堅表示，政府已打算盡快與藥廠商商討，增加疫苗數量予部分私人診所。陳肇始在會上同意盡快與疫苗廠商協議，將部分供港疫苗分發給私家醫生，但這些醫生要配合政府計劃，包括不能加價，亦要先為高危人士注射，估計一兩星期內可以實行。

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