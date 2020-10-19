新冠肺炎｜印度領事館人員誤獲免檢疫後確診　醫生促遵四原則

上周一名從印度抵港男子抵港後出示駐港領事館人員身份證明，採集深喉唾液樣本後獲豁免強制檢疫，乘坐專車回薄扶林花園居所，同日確診。衞生署其後才發現患者非屬可獲豁免強制檢疫的級別，須於酒店房間強制檢疫，今日（19日）就有關檢疫安排有誤致歉。 呼吸系統專科醫生梁子超認為，從高風險地區抵港人士需符合四大原則，包括來港有絕對需要、不能在社區自由活動、接受檢測不能太寬鬆、不能乘坐公共交通工具。有區議員認為，必須暫停從高風險地區抵港人士的豁免檢疫權，直言「病毒不揀人，不會因身份而有特別待遇」。

患者毋須留機場等候檢測結果

涉事為第5217號個案、25歲男患者，他於上周四（15日）從印度來港，同日確診新型肺炎。衞生署衞生防護中心今晚發稿指，該宗個案患者是一名駐港領事館人員，於印度出發前，已在當地政府認可的檢測機構接受新冠病毒檢測並取得陰性結果，抵港後向衞生防護中心人員提供其為駐港領事館人員的身份證明，相關人員遂按現行機制以獲豁免檢疫人士身分作出檢疫及檢測安排。他其後在機場的臨時樣本採集中心留下深喉唾液樣本，完成後獲領事館安排專車送返居所，根據衞生署的要求進行14天醫學監察。

衞生防護中心表示，從相關政府部門得悉雖然該名人士為駐港領事館人員，但並非可獲豁免強制檢疫的級別，根據現行政策，該名由指定高風險地區抵港的人士必須在酒店房間接受強制檢疫。署方就有關檢疫安排有誤致歉，並已提醒相關人員應謹慎處理豁免強制檢疫安排，避免同類情況再次出現。

梁子超認為，從高風險地區抵港人士需符合四大原則，包括來港有絕對需要、不能在社區自由活動、接受檢測不能太寬鬆、不能乘坐公共交通工具。（資料圖片／盧翊銘攝）

梁子超：獲豁免者不能在社區自由活動​

對於有從高風險地區返港人士，豁免強制檢疫後確診，梁子超表示明白有部分人士因外交、政治、商貿等需要，抵港後難以完全禁制其活動，但不能寬鬆處理。他認為，即使是有豁免權，也應遵守四大原則，包括來港工作有絕對需要；來港目的與其實際活動相匹配，不能在社區自由活動；檢測不能過於寬鬆，除了應有72小時檢測陰性證明，來港後亦必須接受檢測；進入社區時不能乘坐公共交通工具，必須安排專車接送。

他解釋，第三波疫情因船員獲豁免強制檢疫，交更時在本港自由活動，才令疫情爆發，故認為即使有豁免權，亦不能無限制，就如到內地工作的貨車司機，也不能在內地自由活動。

議員：病毒不揀人 不應因身份而待遇不同

患者報稱住於薄扶林花園6座，南區區議員林德和認為，該失誤不能接受，即使患者稱沒有外出，也乘坐專車到住所，但仍有機會接觸公共設施。他質疑當局如何界定豁免檢疫人士，直言「病毒不揀人，不會因身份而有特別待遇」，認為從高風險地區返港人士不應有豁免權。

公民黨立法會議員郭家麒亦認為，是次失誤令其失望、很不理想。他認為，從高風險地區返港人士不應獲豁免，必須在酒店房間接受強制檢疫，對其家屬及同事均有保障；若有實際需要，可個別申請豁免，但抵港時檢測結果必須為陰性，以及抵港第7日及第14日必須再留深喉唾液樣本檢測，避免在社區流連。

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