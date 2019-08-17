【機場集會】《環球時報》記者付國豪遭圍堵綁手　警拘19歲青年

周二（13日）深夜，機場大集會演變成警民衝突，當中一名內地漢因身份成疑，一度遭示威人士圍堵及以索帶綁手，當時他以英語自稱是「遊客」，其後被證實為《環球時報》記者付國豪；另外，當日亦有一名被質疑是公安的男子被圍堵。警方表示，經進一步調查後，昨日（16日）於葵涌拘捕一名姓賴（19歲）青年，他涉嫌「非法禁錮」、「非法集結」及「傷人」，正被扣留調查。

衝突發生於周二深夜至周三凌晨時份，警方更曾拔槍控制場面。事發前，付國豪現身示威人群中，因手持記者反光衣及懷疑拍攝示威者大頭近照，遭到質問，並被搜出內地護照、身份證及「我愛警察」藍色衫，被圍堵逾一小時後暈倒，最後由警方解圍及送院，其後被證實《環球時報》記者身份，翌日由工聯會會長及港區全國人大代表吳秋北接送出院。

警方事後予以譴責，並指大量示威者於香港國際機場非法集結，並禁錮、欺凌及毆打一名旅客及一名記者，事後拘捕5名男子，涉嫌「非法集結」、「藏有攻擊性武器」、「襲警」及「破壞社會安寧」等，當時沒有人涉嫌「非法禁錮」。其中三名（17至23歲）男子昨日（16日）獲准保釋候查，10月上旬須返警署報到；其餘兩名27及28歲男子，前日（15日）已經提堂，各被暫控一項「襲警」。