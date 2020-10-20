陳浩天涉襲警｜專家指陳與疑犯同樣耳有黑點　官裁表證成立

香港民族黨前召集人陳浩天，涉「光復上水」遊行後參與非法集結及襲警案今（20日）續。控方傳召專家證人，將涉案片段中的人物，與陳浩天的硬照、其寓所搜出的眼鏡、及其他新聞片作出比對，結論顯示片中人與陳浩天有相似之處，包括所戴的眼鏡或相同，而兩人「耳仔上有黑點」，但專家並非直指片中人物便是陳浩天。裁判官裁定表證成立，陳浩天不自辯，案件將於周四作結案陳辭。

被告陳浩天，29歲，被控於去年7月13日在上水新運路及智昌路交界，與身份不詳的人非法集結，及襲擊警署警長陳國深。

相中人的眼鏡可能與陳相同

控方傳召政府化驗師曹志恒作為專家證人作供，曹將涉案片段的人物與陳浩天的硬照、從其寓所搜出的眼鏡、其他新聞片段進行比對。曹認為片中人物的眼鏡有可能與陳浩天寓所的眼鏡相同，但不排除為同款；而片中人身耳珠對上有一粒黑點，陳浩天硬照中，右耳珠對上的相近位置，也有相類似的黑點。

陳浩天涉襲警案經過(請看下圖)

兩名比對人士耳均有黑點

在辯方盤問下，曹澄清報告結論並非直指片中人物便是陳浩天，他強調是次化驗並非進行認人比對，而判斷該黑點為痣、墨或疣屬另一範疇的事項，他只能總結兩名比對的人士「耳仔上有黑點」。

裁判官裁定案件表證成立，陳浩天不自辯也不傳召證人，案件將於周四進行結案陳詞。

案件編號：WKCC1750/2020