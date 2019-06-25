【逃犯條例】陳浩天、學獨聯等20人G20赴日示威：與民陣各自努力

政府雖暫緩《逃犯條例》修訂，但未回應民間要求完全撤回修例、成立獨立委員會調查警方使用過分武力等4大訴求，事件引發連日來多場大型示威及不合作運動。民陣則號召明日（26日），趁二十國集團（G20）峰會前舉行集會，藉國際社會向林鄭政府施壓。 與此同時，前香港民族黨召集人陳浩天就開闢另一條戰線，呼籲港人前往G20峰會舉行地日本大阪參與由自由印太聯盟（FIPA）主辦的示威。學生獨立聯盟陳家駒和學生動源鍾翰林都表明會赴日參與。陳家駒透露，除陳浩天和兩個獨派學生組織外，部分大專學生會亦會派代表參加，合共會有約20人參與在當地一連兩日的示威活動。 他表示，明天亦會參與民陣的集會，認為對方作為本地民間平台，在香港舉辦集會是合適，而學獨聯則會與民陣各自努力。

學生獨立聯盟陳家駒表示，會趁G20峰會期間，與陳浩天、學生動源及部分大專學生會成員前往日本示威。（資料圖片/盧翊銘攝）

陳浩天早前在社交平台上表示，自己獲邀參與由FIPA主辦，於6月28至29日在G20峰會期間於大阪舉行的活動，而活動包括兩場示威。他又表示，歡迎更多港人一同前往示威，並指參加者可向其報名。

鍾翰林指，參與人士會分頭抵達大阪，他會與另一名學生動源成員同機前往。活動有日本政界人士、維吾爾人、蒙古人等不同種族群體出席。

陳家駒則表示，除自己外，學獨聯成員呂俊賢及部分大專學生會成員也會前往。他指，參與活動的團體有不同訴求，而香港參與者的訴求主要是「free hong kong（解放香港）」及反對《逃犯條例》修訂，促請國際制裁中國和特區政府，施壓令港府回應撤回修例等四大訴求。

據了解，主流泛民並無打算到日本示威。陳家駒就稱，相信近期各網民、民間團體都會發展自己的形式表達訴求，認為不同人應各自努力。