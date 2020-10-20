新冠肺炎｜食環街市魚檔日洗兩次　魚販盼顧客勿用手揀魚

新冠肺炎疫情反覆，港大微生物學系講座教授袁國勇早前曾指出，不少街市魚檔提供毛巾給顧客在挑選鮮魚後抹手，形成交叉感染風險；食環署昨日（19日）首次向土瓜灣一間魚檔提出檢控，指控檔販為顧客提供不潔共用毛巾。 有區內魚檔表示，已經不提供毛巾給顧客使用，而每次劏魚後亦會用水喉沖洗砧板，最希望顧客不要再用手挑選鮮魚。至於食環署街市，更安排在中午休市及晚上收市均要清潔，故衞生情況已大為改善。

魚販放水盆供額洗手

食環署昨日（19日）向土瓜灣木廠街「金姐鮮魚」魚檔提出檢控，指控檔販為顧客提供不潔共用毛巾。但金姐今日（20日）接受訪問時申冤，指毛巾只是自用及作清潔用途。

在金姐附近同做魚販的林先生指出，不知悉有檢控事宜，但食環署昨日是曾巡視街市，也有向他提醒要注意的事項。記者看到其魚檔內有掛着毛巾，林先生解釋是自己洗手後抹手用，從來都不會放到顧客可以觸及的地方，「宜家咩都講衞生點會放條毛巾出嚟，我放咗桶水，佢哋可以攞水洗手。」他又向記者示範，自己劏魚的程序，劏魚後即時用身旁的水喉洗手。

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顧客會親手落身挑選鮮魚嗎？林先生即時指「無啦！嚟我度買嘅都係熟客，都知我啲魚係靚魚」，邊說邊為顧客的魚起鱗，其後用水喉沖洗砧板，將魚鱗沖走，過程熟練。

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魚販：已勸客人不要落手揀魚

距離木廠街街市不遠的土瓜灣街市，魚販王先生也表示不知道檢控事宜，而食環署在前日（18日）曾在街市內巡視，但他指署方在過去已經多次提醒不要共用毛巾。

王先生稱，街市的所有魚檔都沒有提供毛巾給市民使用，「我哋都無放啲一次嘅紙巾（濕紙巾）、清潔液（搓手液），始於都係有共用風險」，又認為食環署在出入口均有提供搓手液給市民使用。

記者到訪時不少魚販已經開始收執，王先生透露街市內的魚檔及肉檔每日均會大清洗兩次，「檔入面自己洗，出面就食環洗，我哋洗完就食飯，至兩點幾再開，夜晚收檔又洗一次。」

王先生強調，不少檔販均有做足清潔，希望顧客也能夠做好本份，「唔好淨係講我哋，有啲客唔知點解係要落手揀魚，勸唔聽。」他指，現時不少魚販已經改用魚鈎交收魚，希望顧客不要再用手摸魚，或者篤魚。

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