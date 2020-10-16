新冠肺炎｜港大團隊籲街市魚檔停供毛巾　紅磡街市四分三檔戶跟從

新冠肺炎疫情持續，香港大學《港大抗疫最前線》團隊，早前提出本港多個魚檔向顧客提供共用毛巾抹手，隱藏交叉感染風險，事後食環署跟進，呼籲魚檔租戶停止提供共用毛巾。團隊表示，曾爆疫的紅磡街市的二十多間魚檔中，大多已將毛巾收起，當中一間向顧客提供酒精搓手液。

但紅磡街市仍有至少５間魚檔懸掛共用毛巾，四間表示忘記並願意收回毛巾；餘下一名檔主至昨日（15日）仍拒絕停用共用毛巾，並堅持客人有需要以毛巾抺手。

《港大抗疫最前線》團隊上月底指出街市魚檔提供毛巾予顧客共用有播疫風險後，食環署隨即發出「街市魚檔租戶防疫須知」，呼籲各魚檔街市從業員用一次性紙巾替代共用毛巾，並盡可能協助顧客揀魚。

團隊本月上旬再次回訪早前到過的街市魚檔，發現中西區、紅磡和青衣仍有檔主將毛巾擺出予顧客使用。

倡魚檔提供一次性紙巾

紅磡街市的二十多間魚檔中，大多已將毛巾收起，但仍有至少５間魚檔懸掛共用毛巾，當中一間向顧客提供酒精搓手液。而團隊上前查詢繼續提供共用毛巾的原因時，四間表示忘記並願意收回毛巾。餘下一名檔主至昨日（15日）仍拒絕停用共用毛巾，並堅持客人有需要以毛巾抺手。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇早前曾提醒，或因魚檔潮濕及低溫，病毒存活時間長，魚檔應提供一次性紙巾給顧客擦手，減少共用毛巾所致的交叉感染風險。