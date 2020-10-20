首宗被控提供不潔共用毛巾案情曝光　魚檔「金姐」呼冤：只供自用

土瓜灣木廠街魚檔「金姐鮮魚」被控提供不潔共用毛巾予顧客，違反《食物業規例》（第132X章），是食環署首次就有關情況向違例者提出檢控。涉事的魚檔負責人金姐呼冤，稱昨日正準備收檔時被檢控，強調毛巾只是抹枱等用途，並非提供給顧客使用。對於被指帆布、電子磅有魚鱗等，她無奈指「劏魚梗有魚鱗」。 金姐稱她並不識字，不知道票控所寫的事項，甚至連罰則亦不清楚，「對方叫我等收信上庭」，認為食環署應該先給予警告才作出檢控。

「金姐鮮魚」檔主金姐呼冤，稱涉事的毛巾只是自用，並非供客人抹手。（麥凱茵攝）

↓ ↓食環署控告金姐鮮魚「四宗罪」逐一睇↓↓

金姐向記者展示食環署向發的告票，上面列出四點不合規定事項，違反《食物業規例》（第132X章）第6條。包括：

門口魚枱掛着兩條不潔的黃色毛巾、

門口近魚枱上有一個電子鎊，有深啡色及大量魚鱗、

牆身掛着一塊紅色約2米 x 1米膠布，上面有深啡色跡及大量魚鱗、

雪櫃身（2米 x 1米 x1米）表面有多個深啡色跡及大量魚鱗。

金姐向記者展示食環的檢控單，列明「四宗罪」。(麥凱茵攝)

稱看不明白告票內容 埋怨食環者人員未予警告

對於告票所提的事項，金姐指她目不識丁，根本看不明白，記者細讀後才了解。金姐說：「噚日12點幾，我都差不多收檔執緊嘢，三個食環職員就過嚟話我毛巾唔得，但我毛巾係自己用。」惟食環署人員未有理會金姐的說法，亦沒有向她給予警告便直接把出檢控。

金姐表示，毛巾掛在魚檔內電子鎊下，「我手濕咗撳唔到個鎊，咪要用條布抹。」她多次強調，毛巾只是自己使用，從來沒有提供供顧客抹手，「啲客自己有紙巾個啲，唔會用啦！」

不滿檢控電子鎊等有魚鱗 「劏魚梗有魚鱗」

至於魚枱電子鎊、牆身膠布及雪櫃有魚鱗，金姐則無奈地指「劏魚梗有魚鱗」，強調自己每日均有進行清潔工作，但無可能每劏一條魚便清洗一次。

雖然告票上有列明人員曾向金姐作出警誡，但金姐卻連罰則亦不清楚，經過記者講解後才知道最高可罰一萬元及判入獄，高呼「罰咁多？應該畀次警告先」。她又透露，昨日是休息後首日開工，未料便遭檢控，而今日早上忙着整理店舖，沒有做過什麼生意，感嘆「我都答你唔到少咗幾多生意」。

附近有店舖負責人得知金姐情況，來到魚檔問候她。記者追問金姐會否找社工或律師協助，她稱不知道，子女又忙着上班，「對方（食環署職員）叫我等收信，然後上庭。」據了解，金姐亦非魚檔的持牌人，其黃姓女兒才是持牌人。

袁國勇多次警告魚檔毛巾有播毒風險

港大微生物學系講座教授袁國勇早前曾指出，不少街市魚檔提供毛巾給顧客在挑選鮮魚後抹手，形成交叉感染的風險，建議魚檔改為提供一次性紙巾，並呼籲市民盡量不要直接接觸街市海鮮。

光顧了十多年金姐的余太表示，從來無共用過毛巾，會選擇紙巾抹手，隨身也有帶備搓手液。她又指，早前看過袁國勇的說法後，即使有毛巾提供亦不敢使用。另一名顧客林女士則認為，食環署的檢控感到不公平，「平時都無見到話有提供毛巾畀人抹手，有見過放毛巾喺度吸水，因為有水滴」，「咁有賣魚就一定有魚鱗」，應該署方在提出檢控前應該先給予警告才是合理的做法。

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