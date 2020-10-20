新冠肺炎｜旅行社准30人成團　須替團友買新冠肺炎保險

本港新冠肺炎疫情持續，港府今日（20日）宣布放寛社交距離措施，本地旅行團可在不多於30人下成團，商務及經濟發展局局長邱騰華指出，獲豁免旅行社必須向香港旅遊業議會登記，並簽署《本地遊防疫承諾書》，替團友購買含新冠肺炎保障的本地旅遊保險及記錄資料、行程等；領隊及導遊須先獲得病毒陰性報告才可帶團，若旅行社懷疑有團友染疫，可以取消行程。 政府又指，相關本地團須參與政府「綠色生活本地遊計劃」，或旅發局的「賞你遊香港」，而市民即日起可參與「賞你遊香港」，於零售及餐飲消費滿800元，可以換取本地遊名額一個，名額有限先到先得。

旅發局推「賞你遊香港計劃」，市民消費滿800元可換本地遊名額。（資料圖片/余俊亮攝）

港府修訂《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），在本周五（23日）起，有條件讓持牌旅行社舉辦連同工作人員在內不多於30人的本地遊旅行團，此類旅行團必須承諾嚴格執行防疫措施，以保障公共衞生。

食肆以外不得進食 領隊導遊須事先檢測陰性

旅行社必須事先向香港旅遊業議會登記，並簽署《本地遊防疫承諾書》，當中包括替團友購買包含新冠肺炎保障的本地旅遊保險、記錄團友資料、行程、量度體溫、全程戴口罩、食肆以外地方不得進食、乘坐交通工具座位上限為一半，以及消毒旅遊巴等。

而旅行社的本地遊旅行團行程必須包含「綠色生活本地遊鼓勵計劃」指定的綠色地點，或者是旅遊發展局推出「賞你遊香港」項目的約50個行程之一。

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，領隊及導遊等須先接受一次病毒檢測並呈陰報告，旅議會會監察旅行社有否遵守約章，如有違規可取消成團。而旅行社亦可以拒絕懷疑染疫團友參與。

「賞你遊香港計劃」

「綠色生活本地遊計劃」延長至明年3月

商務及經濟發展局局長邱騰華今日在記者會上表示，旅行社在可組成人數不超過30人的本地旅行團，獲豁免的旅行團可以參與政府和旅發局的個兩資助計劃，分別是「綠色生活本地遊計劃」及「賞你遊香港計劃」。當中在「綠色生活本地遊計劃」下，政府預留了1億元，旅行社可就每名旅客獲200元資助，由於受疫情影響，計劃已由原訂年底截止延長至明年3月。

「賞你遊香港計劃」

消費滿800元可換1個「賞你遊香港」名額

旅發局同時今日公布，推出「賞你遊香港」計劃，市民於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿800元，可換取本地遊名額一個，而所有參與計劃的旅行社，均需向香港旅遊業議會（旅議會）登記其行程，並簽署由旅議會制定的《本地遊防疫承諾》。

旅發局主席彭耀佳指，「賞你遊香港」是旅發局送給市民的「禮物」，希望藉此持續推動經濟，有關措施在疫情發展和復甦旅遊業之間取得平衡，讓業界能夠恢復運作，並透過營辦本地遊，為日後旅客重臨作熱身準備。

市民由即日（20日）起，於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費後，可開始儲起收據。在10月27日「賞你遊香港」本地遊旅行團的資料將上載至活動網站，屆時市民可瀏覽相關旅行團的資料及向旅行社報名，初步推出名額1萬個，先到先得，額滿即止。

旅發局推「賞你遊香港計劃」，市民消費滿800元可換本地遊名額。（資料圖片）

行程半天或以上

「賞你遊香港」提供接近50個由不同本地旅行社特別設計的深度遊行程，全部均為半天或以上。旅行團包括導遊服務、來回交通、一餐膳食及基本保險，行程會到訪至少兩個景點，當中有城中的打卡熱點或別具本地文化特色的地點。市民透過參與這些免費旅行團，能加深對香港的認識，日後更可向世界各地的親朋好友，推介香港的特色。