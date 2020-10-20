限聚令｜放寬本地遊　業界︰市民悶咗好耐　有人查詢明年5月團費

新冠肺炎疫情緩和，港府同意放寬本地旅行團限制，容許每團連同導遊等工作人員最多30人，惟團員全程須戴口罩；旅途乘坐的交通工具，乘客人數限不得多於座位總數50%。 有經營包團式本地遊的旅行社表示，對當局放寬本地遊表示歡迎，「好似對份工鬆一口氣」。有旅行社發言人笑稱，9月起已有客人報團出行，「話唔戴團牌、叫我哋唔拎旗仔靜雞雞都去。你睇（市民）幾想去呀，未公布已有人問緊11月、12月價錢，下年5月都有，話要準備吓。」該旅行社又指，豁免限制後，旅遊巴只能坐一半乘客，間接增加經營成本，但經營成本增加亦在所不計，「有得做點都會做，之前有人想報團但無得做，老闆都搖晒頭好無奈。」

港府公布，將豁免本地團的４人限聚令限制，容許每團最多30人。（資料圖片/李澤彤攝）

疫情下，港府連月來設不同程度限聚令，本地旅行團受制在內。食衞局局長陳肇始宣布，會豁免本地旅行團的4人限聚令限制，每團最多30人，惟團員全程須戴口罩；而旅遊期間，乘坐的交通工具，乘客人數限不得多於座位總數的50%。

專門提供包圍式本地團的旅行社「天祥旅遊」發言人鄧小姐表示，自9月疫情稍為緩和，有不少市民致電想包團旅行，「每日都有電話，（市民）悶咗好耐想出嚟，我哋有部份做唔到。有生意都做唔到，都好肉赤。」鄧解釋，餐廳內仍有食客維持4人一枱要求，但不少旅行團團餐，希望可安排8人至10人一圍，餐廳擔心受罰不願配合，想成行也有難度。

政府未公布放寬 已有市民查詢明年團費

鄧坦言，剛過去的國慶、中秋長假期，不少家庭客已成行出發，形容港人已「忍唔住」想外出遊玩，「有客竟然同我講，話唔戴團牌、團章、唔拎旗仔分散啲企，靜雞雞去都願（意），真係好想去玩。政府未公布放寬，已有人問11月、12月包團價錢，下年5月都有(人問)，話要準備吓。」

9月底，已有旅行社推出有限度的本地遊，先到米芝蓮點心專門店吃早餐後，再到海洋公園遊玩。（資料圖片/梁煥敏攝）

食肆限桌令未撤 團餐問題致部分本地遊難成行

鄧小姐續說，因為「綠色旅遊」所到地方為郊外為主，地方大、團餐又較易處理，因此外界推「新界遊、西貢遊」為主，「年長嘅都想去玩，但點會想去田園，不過餐廳限聚做唔到，無晒大佛團嗰啲，都因為呢個原因！」她認為，若港府再進一步放寬餐廳限制，才算是「復蘇」有望。

鄧說，早於9月疫情緩和時，已跟旅議會聯絡查詢能否放寬措施，但不得要領，「老闆搖曬頭都好無奈，點解係我哋唔做得？」現時本地遊放寬，業界感「鬆一口氣」，「就算要我哋增加成本，開多架旅遊巴先出到團都會做，有得做好過無呀！」她初步計算過，連同導遊、旅遊巴及其他雜費，成本將多一倍，未知最終定價。

多間旅行社在政府未公布放寬本地遊豁免時，已「蠢蠢欲動」準備推出旅遊產品，康泰旅行社、永安旅遊及縱橫遊均表示，會於日內公布本地遊旅行團詳情。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

+ 9 + 9 + 9

旅議會︰如發現旅行社未遵守抗疫 豁免資格將取消

旅遊業議會總幹事陳張樂怡表示，雖然業界早希望本地遊旅行團可獲豁免，但明白政府必須在適當時候，才能夠提供有條件的豁免。旅議會非常歡迎政府放寬本地遊限制，議會將要求會員嚴守抗疫措施，亦會派員巡查。旅行社如被發現未有遵守抗疫承諾，其豁免資格將被取消，亦不會獲得相關鼓勵計劃的資助。