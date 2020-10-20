倘教材宣揚個人政治立場、帶有仇恨　蔡若蓮：騎劫校本　絕不接受

九龍塘宣道小學一名教師，因制定教學材料被指散播「港獨」信息，遭教育局「釘牌」，惹起外界質疑調查機制不公、處分過重。教育局副局長蔡若蓮今日在官方網誌發文表示，任何以不恰當教材，向學生宣揚個人政治立場，傳遞不正確的信息或偏頗的觀點，內容帶有仇恨、歧視等，錯誤引導學生，是「騎劫」校本專業機制，濫用彈性調適教學的空間，絕對不能接受。 蔡又指，教師的專業和操守是保證教育質素的關鍵，處理投訴、跟進調查、懲處上訴等機制，都旨在為教育團隊「去蕪存菁」，守護下一代的健康成長。

九龍塘宣道小學一名教師被指在教材散播港獨訊息，被教育局取消教師資格。（歐嘉樂攝）

教育局副局長蔡若蓮以「薪火相傳 肩負道義」為題，在官方網誌「局中人語」發文，稱近日社會對師德議論紛紛，由此反思教師專業、如個處理教師投訴及保持教師專業質素。

蔡若蓮在文中指，現今社會，說謊、咒罵別人不一定違法，但絕對不合乎師道。她指，教師言傳身教，教師的人品個性就是知識、態度、價值觀的具體呈現，「如果在學生面前滿口仁義道德，私下生活卻對人充滿仇恨歧視，會不影響教學嗎？」，更遑論端正學生的品行。

蔡若蓮：教材宣揚個人政治立場、帶有仇恨​內容絕不接受

蔡指，教改以來，賦權教師享有更大的專業自主。不過，她指，校本課程的發展，既要專業自主亦要專業問責，以確保校本教學朝向正確方向發展。而任何以不恰當教材，向學生宣揚個人政治立場，傳遞不正確的信息或偏頗的觀點，甚至帶有仇恨、歧視等違反社會道德標準的內容，歪曲事實，錯誤引導學生，是「騎劫」校本專業機制，濫用彈性調適教學的空間，形容「絕對不能接受。」

蔡若蓮表示，教育局十分重視教師的專業和操守，亦嚴肅跟進涉嫌有不當行為或專業失德的教師投訴。若有明顯違反社會一般道德標準的言行、損害學生正常學習、危及學生健康成長或安全等情況，教育局會根據《教育條例》對不符要求的教師採取適當行動，例如：譴責、勸喻、警告、甚至取消註冊，確保所有教師都是適合及適當的（fit and proper）人選。

她指，局方對有違專業操守的教師採取適當行動，要求改善，是向教師專業、學校、學生、家長以及整個教育體系負責任的做法 ；取消嚴重失德及專業失當者的教師註冊，更是為了守護學生福祉和教育專業。她強調，局方按嚴格的程序、有節有理有序地規管教育，稱調查時間較長及曲折，是對涉事各方公道。